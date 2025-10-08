La hotelería palentina contraria a las pantallas acústicas y a la reducción de paradas de trenes

La Asociación de Hoteles de Palencia quiere manifestar su profunda preocupación ante el proyecto de ADIF para instalar pantallas acústicas en la ciudad, así como por la reducción de paradas ferroviarias en nuestra estación. Para ello ponen sobre la mesa cuatro puntos:

1. Contra las pantallas grises que dañan nuestra ciudad

"Compartimos la postura del Ayuntamiento de Palencia: no a la instalación de pantallas acústicas que supongan un impacto negativo en la estética urbana y la calidad de vida de los ciudadanos. Estas infraestructuras rígidas y grises serían una barrera visual que empobrecería la imagen de nuestra ciudad".

2. Exigencia de conectividad ferroviaria

"La reducción de paradas de tren en Palencia supone un retroceso inaceptable. Limitar la conectividad de nuestra ciudad resta competitividad al sector turístico y hotelero, dificulta la llegada de visitantes y afecta al tejido empresarial y social. Reivindicamos que Palencia mantenga y aumente sus paradas".

3. Propuesta de soluciones sostenibles y embellecedoras

"En caso de que ADIF imponga la instalación de pantallas acústicas, exigimos que se realice con criterios de embellecimiento paisajístico y sostenibilidad. Existen ejemplos inspiradores en Europa: Zúrich (Suiza) y Hamburgo (Alemania), donde las barreras acústicas se integran con vegetación y diseño urbano de calidad".

4. Llamamiento a la unidad

"Desde la Asociación de Hoteles de Palencia hacemos un llamamiento a todas las asociaciones e instituciones de la ciudad para unir fuerzas en esta defensa común. Palencia merece proyectos que nos conecten, nos embellezcan y refuercen nuestro futuro como destino turístico y como ciudad amable".