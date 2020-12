Los hosteleros palentinos piden la dimisión de los presidentes y vicepresidentes del Gobierno Central y Junta

Los hosteleros palentinos no aguantan más. La amenaza de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, de volver a cerrar la hostelería de interior y las medidas insuficientes aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, hacen que desde la Plataforma de Afectados de Hostelería y Afines de Palencia y Provincia pidan la dimisión de los presidentes y vicepresidentes del Gobierno de España y la Junta de Castilla y León por ser incapaces de gestionar la situación.

Aquí les dejamos el comunicado trasladado a los medios de comunicación:

Los Hosteleros que componen esta plataforma, mas de 700 a la fecha, queremos hacer constar, que parece no ser suficiente que a unos se nos haya arruinado y otros se encuentren en vías de estarlo, sino que además se nos hace vivir atenazados y con la incertidumbre de amenazadas de cierres continuas . Y queremos recalcar que a pesar de que se nos dejo reabrir nuestros negocios el pasado viernes día 11, nuestra situación, para los que no han tenido que cerrar ya sus negocios, sigue siendo igual de angustiosa y extremadamente delicada. Por un lado las limitaciones a las que se nos obliga, especialmente, el no dejarnos usar la barra, el aforo máximo en interior del 30% y el cierre a las 22.00, cada una de estas limitaciones, deja sin opciones de continuidad a un alto porcentaje de locales, por no hablar del ocio nocturno, cerrado totalmente desde hace ya meses. Y por otro lado, la precaria situación económica y psicológica en la que nos encontramos la gran mayoría, originado por los cierres totales y limitaciones habidas desde el mes de marzo, lo que nos hace llegar a estos días sin recursos ni económicos ni emocionales para seguir afrontando esta pandemia y sus nefastas decisiones políticas.

Se ha podido constatar que los contagios se producen en muchos ámbitos, y la hostelería solo es uno de ellos y no el más importante. Sin embargo y a pesar de que todos hemos visto las aglomeraciones que se producen en las calles comerciales, mercadillos, tiendas de textil, colegios, transporte público, supermercados, etc.. a este gobierno solo se le ha ocurrido cerrar y penalizar una y otra vez a la hostelería. Menos en Madrid en donde esta, permaneció abierta, sin por ello tener peores cifras de contagios sino todo lo contrario.

Solo hubiera mitigado esta crispación, el hecho de que estos cierres y limitaciones hubieran venido acompañados con compensaciones como ha ocurrido en otros países europeos. Sin embargo aquí y después de 9 meses, no se ha concretado nada ni se espera. Porque además de proteger el empleo con los ERTES (ya se sabe, tarde, mal o nunca), o pagar la exigua ayuda de que en el mejor de los casos han cobrado algunos autónomos, ocurre que nuestros negocios, expropiados por los que nos gobiernan, tienen gastos fijos que hemos tenido que soportar, alquileres, luz, agua y servicios municipales, asesoría, seguros, comunicaciones, una parte de los seguros sociales, productos perecederos, material sanitario, etc, o los impuestos que religiosamente nos han seguido cargando sin temblarles el pulso...

Y para más inri, esas medidas de rescate que llevan anunciando meses, no solo no llegan, sino que las que proponen resultan burlescas. Ahora el gobierno informa que no habrá ni un euro para ayudas directas a la hostelería y que todo queda en manos de las autonomías. Y nos cuentan que están negociando el 50% de quita en los alquileres, pero solo con los propietarios que tengan más de 10 locales, lo cual afectaría solo al 1% de los hosteleros. No me digan ustedes que esto no es surrealista.

Por todo lo expuesto aquí y desde hace meses a través de otras agrupaciones de hosteleros y asociaciones, este colectivo, uno de los más importantes en términos de empleo, económica y cultura de este país, a través de esta Plataforma demanda la DIMISION de presidente y vicepresidente del GOBIERNO CENTRAL y JUNTA DE CASTILLA Y LEON, por ser incapaces de gestionar esta situación y recalca que no descansaremos hasta encontrar justicia en las compensaciones económicas que nos correspondan y necesitamos urgentemente.