Hosteleros y Ayuntamiento de Palencia discrepan sobre las sanciones impuestas por la Ordenanza Municipal

(ICAL) La Asociación General de Hostelería, integrada en CEOE Palencia, expresó hoy su “profunda indignación” ante las recientes sanciones impuestas por el Ayuntamiento a establecimientos con terrazas, por requisitos que consideran irrealizables y que están recogidos contradictoriamente en la Ordenanza Municipal.

Mediante un comunicado los hosteleros denunciaron que “una de las sanciones más controvertidas impone la presencia de un extintor en las terrazas, con la indicación del servicio de Bomberos de colocarlo y quitarlo cada día para evitar robos o vandalismo”.

Los hosteleros lo tildaron de "inviable" y cuestionan la responsabilidad en caso de sustracciones. "Nos exigen poner y quitar un extintor cada día en ciertas terrazas. ¿Quién responde si lo roban? ¿Quién asume el coste de las continuas sustracciones por vandalismo?", denunciaron, a la vez que aseguraron que “este requisito no figura en la Ordenanza de Terrazas”.

Según los hosteleros, otra contradicción surgió con el soterramiento de instalaciones eléctricas aéreas. “Se multa por no realizarlo, pero el Ayuntamiento deniega las autorizaciones solicitadas al considerar el suelo público y prohibir obras para uso privado”, explicaron. “Nos sancionan por no hacer algo que ellos mismos nos prohíben hacer. Es un círculo vicioso sin solución”, agregaron, en un comunicado recogido por Ical.

Los empresarios hosteleros advirtieron de que estas prácticas administrativas están generando un clima de hostilidad hacia la actividad económica en la ciudad. "Ahora entendemos por qué los emprendedores prefieren instalarse en otras localidades o zonas rurales, donde no encuentran tantos obstáculos burocráticos".

El sector demandó en el escrito la retirada inmediata de las sanciones por requisitos no normativos o incumplibles, una revisión urgente de la ordenanza para eliminar ambigüedades, una mesa de diálogo con el Ayuntamiento y criterios claros que garanticen seguridad jurídica.

Finalmente, la Asociación General de Hostelería presentará alegaciones en plazo legal contra las últimas multas para defender a sus asociados y buscar una solución negociada.

Ayuntamiento de Palencia

El Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palencia, a través de su concejal Antonio Casas, respondió al omunicado de la Asociación General de Hostelería de Palencia. En su contestación, el Consistorio rechazó cualquier incongruencia en la ordenanza municipal de Terrazas y Veladores, y subrayó que la Policía Local “actúa siempre con proporcionalidad, velando por el interés general y en virtud de las competencias otorgadas por la Ley y el Reglamento Orgánico Municipal”.

Con respecto a las medidas de protección contra incendios, el Consistorio aclaró que estas indicaciones están contempladas en la normativa vigente y son de obligado cumplimiento, aunque no figuren explícitamente en la ordenanza. El Servicio de Prevención informa sobre ellas y establece las condiciones para autorizar las instalaciones, ofreciendo diversas opciones para adaptarlas tanto a la seguridad requerida como a las particularidades de cada caso.

En cuanto a la colocación de cables eléctricos para suministrar energía a las estructuras de los veladores, desde el Ayuntamiento aseguraron que la ordenanza no presenta contradicciones. “Se atiene a las condiciones de accesibilidad y seguridad dictadas por el Servicio de Prevención, en línea con el Código Técnico de la Edificación sobre cableados aéreos, gálibo y proximidad a edificios en materia de incendios”. Asimismo, señalaron que los informes técnicos son recomendaciones que deben ser ratificadas por todos los servicios preceptivos, correspondiendo al hostelero proponer soluciones viables que obtengan la autorización final.

El Ayuntamiento destacó que la ordenanza de Palencia “es una de las menos restrictivas entre las ciudades del entorno, con horarios y condiciones que fomentan el ocio, la convivencia, el descanso y la seguridad en el uso del espacio público”.

Antonio Casas insistió en que se seguirá velando por su cumplimiento mediante "diálogo, información y entendimiento". En este sentido, recordó que hace 14 días se celebró una reunión con responsables de la Policía Local, el Servicio de Tráfico y Ocupación de Vía Pública, y las asociaciones de hostelería para informar antes de sancionar y explicar las razones de las multas. "Seguiremos con el diálogo abierto en todo momento, tanto con las asociaciones de hostelería como con los vecinos, con el fin de encontrar el mayor consenso ciudadano", concluyó el concejal.