Hierro tilda de “ilógico” que Lalanda demande a Vox pero quiera mantenerse en el partido “con el que tan en desacuerdo está”

(ICAL) El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, tildó hoy como “ilógico” que la hasta hoy concejala de la formación en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda, vaya a demandar al partido pero quiera mantenerse en él cuando “tan en desacuerdo está”.

La concejala, ahora no adscrita, avanzó esta mañana que su abogado prepara una demanda contra Vox por “prácticas sectarias y antidemocráticas”, lo que motivó la respuesta de Hierro, quien recordó que “todas las asambleas y ejecutivas de Vox son ratificadas por más del 95 por ciento de sus afiliados”.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

“Si eso no es tener democracia, que baje Dios y lo vea”, exclamó el portavoz de Vox en las Cortes, que también apuntó, en relación a Lalanda, que “hay personas que consideran que la democracia es lo que ellos piensan y la imposición que quieren dar”.