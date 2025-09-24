Sucesos

Herida tras salirse de la vía y chocar contra el guardarraíl el vehículo que conducía en los entornos de Palencia

Los alertantes indicaron que la mujer herida precisaba dolor en un brazo, por lo que se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl, que envió recurso sanitario para atenderla.

(ICAL) Una mujer, de unos 58 años, resultó herida a primer hora de la tarde en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 1 de la autovía A-610, en los entornos de la capital palentina, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

