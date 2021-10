Herbert Kessler y Enrique Saiz, medallas de oro de la Fundación Santa María la Real

El medievalista norteamericano Herbert Kessler y el arquitecto Enrique Saiz recibían esta mañana la medalla de oro de la Fundación Santa María la Real. Ha sido el presidente de la Fundación Santa María la Real, Javier Moral Medina, el encargado de entregar la medalla a los dos galardonados, “grandes amigos y profesionales”. El evento ha contado con la participación del director general de la entidad, Álvaro Retortillo Osuna y el secretario del patronato, Juan Carlos Prieto.

Los galardonados han estado arropados, además, por el equipo directivo de la Fundación y el patronato de la entidad. Entre los presentes, el consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Javier Ortega Álvarez, y el viceconsejero, Raúl Fernández Sobrino. Explicaba el director de la Fundación que ambas medallas “se conceden en reconocimiento a la trayectoria profesional de los dos galardonados y muy especialmente a su colaboración y al apoyo a la Fundación Santa María la Real a lo largo del tiempo”

Enrique Saiz y su apuesta por el patrimonio como motor de desarrollo

El primero en recibir la medalla ha sido el arquitecto Enrique Saiz, quien se mostraba agradecido y emocionado por el reconocimiento. La medalla premia, su trayectoria y, muy especialmente, su firme creencia en el valor del patrimonio como motor generador de desarrollo.

“Es el impulsor de iniciativas como el Plan PAHIS y gracias a él, comenzaron a ver la luz planes de intervención como Románico Norte, Románico Atlántico, Soria Románica o Zamora Románica. Enrique creyó desde siempre, como nosotros, que el patrimonio es mucho más que un recurso del pasado, es un valor de futuro y un eje generador de desarrollo para nuestros pueblos y territorios”, explicaba el director de la Fundación instantes antes de hacerle entrega de la medalla.

“El hecho de que se fijen en mi trayectoria y me otorguen un reconocimiento, siempre es algo muy grato”, comentaba Saiz, tras recibir la medalla, “más aún si este premio viene de una entidad como la Fundación Santa María la Real en la que no solo he trabajado y colaborado, sino que he aprendido y he hecho grandes amigos. Que se acuerden de mí y reconozcan mi trayectoria es algo entrañable”, añadía.

Herbert Kessler y la internacionalización del patrimonio artístico español

En el caso del historiador norteamericano Herbert Kessler se ha valorado, por un lado, su amplía y dilatada trayectoria pero, sobre todo, su labor a la hora de lograr que el patrimonio artístico español vuelva a estar en el punto de mira de los más prestigiosos investigadores internacionales. “Hoy queremos agradecer su humanidad, su cercanía y su compromiso con la divulgación del patrimonio y, muy especialmente, del arte español. Gracias a Herbert, a su implicación con la Fundación y con nuestro programa de cursos, hemos conseguido atraer a Aguilar de Campoo a algunos de los más prestigiosos y reconocidos investigadores internacionales”, comentaba Álvaro Retortillo Osuna.

El medievalista americano confesaba, visiblemente emocionado, que para él ha sido “una absoluta sorpresa recibir este galardón”. De hecho, contando con la complicidad de su esposa y familiares, el homenaje se ha mantenido en secreto hasta el día de hoy, por lo que ha sido, si cabe, más gratificante, para él.

“Agradezco mucho que se reconozca mi trabajo de los últimos años, mi aportación al conocimiento del patrimonio artístico español, que ha venido ligada a mi vinculación a la Fundación Santa María la Real y, muy especialmente, a los profesores Gerardo Boto Varela y Alejandro García Avilés”. Resaltaba, igualmente, Kessler, el trabajo de la institución aguilarense dado que “no es lo mismo estudiar el patrimonio en un museo o en una universidad, que hacerlo en su contexto, como la Fundación Santa María la Real”.

Ambos galardonados se suman a una lista de personas integrada por Enrique Fuentes Quintana, Álvaro Marirrodriga, Miguel Ángel García Guinea, Sebastián Battaner o José María Pérez, Peridis, fundador e impulsor de la entidad. También han recibido la Medalla de Oro de la Fundación instituciones como el Servicio Público de Empleo, Fundación “la Caixa” o Fundación Endesa.