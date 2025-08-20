Deportes

"Hechos en Palencia", nombre de la campaña de abonados del Súper Agropal Palencia

Hoy ha dado comienzo la renovación on line de los antiguos abonados.

El Súper Agropal Palencia ha presentado su campaña de abonados para la próxima temporada. Bajo el nombre de “Hechos en Palencia” pretenden rendir homenaje a nuestro campo, raíces e historia. Hoy ha dado comienzo la renovación de abonos on line. Mañana dará comienzo la renovación presencial que se prolongará hasta el 12 de septiembre. El 15 y 16 de septiembre se podrá mejorar los asientos. Del 17 al 19 de septiembre “simpatizantes/pack que quieran abonarse” y a partir del 22 de septiembre nuevos abonados.

El precio de los antiguos abonados adultos va de los 190 euros a los 275 y de los 245 a los 335 para nuevos abonados adultos.

