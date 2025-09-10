La Guardia Civil investiga una intoxicación durante las fiestas de Saldaña

La Guardia Civil de Palencia se encuentra investigando una intoxicación alimentaria ocurrida en la madrugada del día de hoy, durante las fiestas patronales de Saldaña. En torno a las 05:55 horas, un total de diez personas que habían asistido a la verbena de fin de fiestas, se empezaron a encontrar mal, acudiendo al centro de salud de la localidad por presentar diferentes síntomas, tales como dolor gastrointestinal, mareos o vómitos, siendo atendidos por el personal sanitario.

Cuatro de estas personas fueron derivadas al Hospital Rio Carrión de Palencia, si bien no presentaba gravedad su estado de salud. Ante la posibilidad de que el origen de dicha intoxicación hubiera sido de origen alimenticio por algún producto distribuido durante la verbena, la Guardia Civil ha tomado diferentes muestras para esclarecer lo sucedido. Del estudio de estas muestras, que serán remitidas a Sanidad, se podrá determinar si la intoxicación fue fortuita o intencionada.