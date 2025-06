Grupos procedentes de EE.UU, Francia y España conforman el cartel de “La Huerta de las Delicias"

El Ayuntamiento de Palencia ha acogido la presentación de uno de los ciclos con mejor acogida por parte del público, tanto de Palencia como de provincias limítrofes, dentro de la programación “Un Rayo de Sol”. “La Huerta de las Delicias”, organizada por La Mano Negra Producciones y el consistorio de la capital, permitirá al público disfrutar de estilos musicales como el soul, blues soul y rythm & blues, funk y jazz-funk de los años setenta.

La programación de este año dará comienzo en la Huerta de Guadián el miércoles 9 de julio con el concierto de Sugaray RayFord. Una semana más tarde, el 16 de julio, será el turno de los franceses Lehmanns Brothers . El 23 de julio el público asistente podrá disfrutar del concierto de Koko Jean & The Tonics. El ciclo se cerrará el 30 de julio con Enlace Funk Experiment. Los conciertos darán comienzo a las 21:00 horas.

El ciclo “La Huerta de las Delicias” pretende ser una experiencia musical pero también sensorial y visual. Por este motivo, la Huerta de Guadián volverá a estar decorada con elementos ornamentales y visuales.

Artistas

“La Huerta de las Delicias” dará comienzo el 9 de julio con la actuación de Sugaray RayFord. Hablamos de un cantante y compositor estadounidense de soul blues nominado al Grammy. Ha publicado seis álbumes hasta la fecha y ha sido galardonado con el premio BMA «artista de soul blues del año» en 2019 y 2020 y «artista B.B King del año» en 2020.

Caron «Sugaray» Rayford, nacido en Texas, comenzó su carrera musical a los 7 años cantando y tocando la batería en la iglesia, y su influencia del gospel puede oírse y sentirse en su música. Sugaray Rayford es un hombre con un mensaje, una personalidad fuera de lo común y una voz para transmitirlo. Ha creado un sonido y una narrativa incendiarios, contribuyendo a un nuevo y emocionante capítulo de la música soul americana.

El día 16 de julio será el turno de Lehmanns Brothers. Lejos de los banqueros oscuros de Nueva York, fue en Angulema en 2012, en un pequeño garaje de la avenida Lehmann, donde cinco estudiantes de música de secundaria se encontraron y se reencontraron, hermanos del groove, compartiendo la misma pasión por los ritmos afroamericanos. Influenciados por funkers como Prince, Ghost-Note y D'Angelo, los pequeños franceses pretenden revisitar el famoso jazz-funk de los años setenta, infundiéndole ecos de hip-hop, house y nu-soul.

Pero aquí no hay versiones, ya que estos jóvenes músicos, con cuatro EP en su haber, presentan solo composiciones, composiciones de los miembros de la banda: el guitarrista Alvin Amaïzo , el baterista Dorris Biayenda , el teclista y apasionado vocalista Julien Anglade , en una alquimia rítmica incandescente que no tiene nada que envidiar a sus prestigiosos modelos a seguir. Con su infernal triángulo rítmico, respaldado por metales ardientes, que te dan escalofríos, el público no podrá resistirse a su impactante repertorio por mucho tiempo.

No es casualidad que estos Lehmanns Brothers , cuya madurez ya inspira respeto, impresionaran al público abriendo conciertos para Maceo Parker, Fred Wesley, Electro Deluxe y Wu-Tang Clan, antes de ser seleccionados entre unos 700 grupos para actuar en el Festival de Jazz de Montreux, luego en el de Blues-sur-Seine cerca de París y en el festival Jazzahead.

El miércoles 23 de julio el público asistente podrá disfrutar del concierto de Koko Jean & The Tonics. La formación barcelonesa de soul y rythm & blues sigue desenfrenado y acuden a Palencia a presentar su nuevo disco, Love Child, modernizando su propuesta clásica adentrándose en el sonido puro soulero y en el ambiente social y musical de los 70.

“La Huerta de las Delicias” finalizará el 30 de julio con la actuación de Enlace Funk Experiment con Mayka Edjo (The Sweet Vandas) y Dani Reus celebrando Studio 54. El público podrá disfrutar de la música que sonaba en una de las discotecas más famosas de la historia, Studio 54. La actuación nos llevará de viaje por la “pista de baile” de “La Huerta de las Delicias” sonando temas de Kool & The Gang, Shalamar o Chic entre otros.