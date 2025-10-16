El Grupo Popular votará “no” a la Zona de Bajas Emisiones ante la negativa del equipo de Gobierno de reabrir al tráfico Don Sancho y La Cestilla

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia mantiene su “no” a la aprobación definitiva de la Ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones en la capital. Esta decisión, tal y como explica el portavoz de los populares en el Consistorio, Víctor Torres, responde a la negativa del equipo de Gobierno de reabrir al tráfico las calles Don Sancho y La Cestilla, una medida aprobada unilateralmente por el Partido Socialista “a golpe de decretazo y sin escuchar ni a la ciudadanía ni al resto de grupos”.

Desde el Partido Popular recuerdan que siempre abogaron por una ordenanza que permitiera la máxima circulación de vehículos posible y que contemplara múltiples excepciones en aras de garantizar la libertad de los ciudadanos. Esas fueron las líneas que guiaron la negociación para la aprobación inicial de la Zona de Bajas Emisiones, si bien la situación cambió el pasado mes de marzo con el anuncio de la peatonalización de Don Sancho y La Cestilla. “Ya avisamos desde el primer día del cierre de las calles que, si no se rectificaba, el Partido Popular votaría en contra de cualquier ordenanza de la ZBE”, explica el portavoz.

El Grupo Popular se muestra sorprendido de que los socialistas tilden de “chantaje” la negociación de la ordenanza cuando “son ellos los que están chantajeando al resto de grupos”. “Hablan de chantaje los que, pese a gobernar en minoría, no hacen caso a la voluntad mayoritaria de la corporación”, achaca Torres, al tiempo que recuerda que el pleno aprobó por 14 votos a favor frente a 11 en contra una moción para instar al PSOE a la reapertura de ambas calles. También se posicionaron en contra del cierre los comerciantes y las asociaciones de vecinos del centro, quienes reunieron 1.700 firmas para revertir la peatonalización, si bien el equipo de Gobierno hizo caso omiso a todo ello.

Los populares lamentan que el PSOE les atribuya la responsabilidad de aprobar la ordenanza cuando, a día de hoy, “son ellos los que no son capaces de reunir 13 votos”. “Tenemos un equipo de Gobierno incapaz de conseguir sacar adelante sus propias propuestas, y eso no es responsabilidad de la oposición cuando existen alternativas”, afirma el portavoz en el Ayuntamiento. Asimismo, desde el PP exigen a los socialistas que asuman las consecuencias de su gestión “autoritaria” y no culpabilicen al resto de grupos de una posible pérdida de fondos europeos, “especialmente cuando, por su nefasta gestión, venimos de perder una subvención de casi medio millón de euros destinada al proyecto Palencia de Compras”.

Cabe recordar que el proyecto inicial para Don Sancho y La Cestilla contemplaba la semipeatonalización de ambas calles, permitiendo la circulación de vehículos en un único sentido desde la plaza de Isabel la Católica hasta el Palacio de la Diputación. El cierre permanente al tráfico ha sido una decisión unilateral del equipo de Gobierno tomada sin previo aviso y sin consenso político.

Reacción del equipo de Gobierno

No se ha hecho esperar la contestación del equipo de Gobierno. El concejal de Tráfico, Antonio Casas, califica la decisión del PP como acto irracional al cambiar su postura respecto a la aprobación inicial. Califica la posición de los populares como excusa y chantaje dejando muy claro que el equipo de Gobierno no piensa reabrir al tráfico las calles La Cestilla y Don Sancho. Antonio Casas también ha sido rotundo al afirmar que "todos sabemos que si el PP gobierna algún día el Ayuntamiento tampoco reabrirá al tráfico estas dos calles". Recordamos que de no salir adelante la Zona de Bajas Emisiones, el Ayuntamiento de Palencia tendría que hacer frente a la devolución de las ayudas recibidas para acometer la semipeatonalización de las calles del centro o para la instalación de los dispositivos que controlan los accesos a la ZBE. Una devolución que ascendería a más de 7 millones de euros.