El Grupo Popular apuesta por la bajada del tipo del IBI, aumentar las inversiones y las políticas sociales y de desarrollo económico de cara al Presupuesto

Tras la revisión del borrador del Presupuesto para 2026, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia ha trasladado al equipo de Gobierno en una reunión mantenida este lunes varias de las necesidades que considera “prioritarias” para la mejora de la ciudad y el bienestar de sus ciudadanos.

El PP propone como medida “imprescindible” una nueva reducción del tipo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de cara a 2027 para paliar los efectos de la revisión catastral. Los populares proponen reducir el tipo actual, ya que, recuerdan, los efectos del ‘catastrazo’ van a ir incrementando los recibos de los ciudadanos progresivamente. “Tal y como llevamos defendiendo durante todo el mandato, aplicar una reducción anual al tipo del IBI ayudará a aliviar el bolsillo de los palentinos frente a la subida de los valores del catastro. Con la medida que proponemos, el recibo de 2027 se mantendrá invariable respecto al de 2025, como ocurrirá también en 2026”, recuerda el portavoz del PP en el Consistorio, Víctor Torres, quien afirma que “la política fiscal tiene que formar parte de la negociación de cualquier presupuesto”.

El Grupo Popular propone también la revocación del acuerdo de integración del Patronato de Deportes en el Ayuntamiento, una medida impulsada por el Partido Socialista en 2023 que lleva “dos años y medio para ejecutarse sin éxito, y que no parece que vaya acarrear mejoras en el funcionamiento de este órgano autónomo al Consistorio”, detalla el portavoz.

Otra de las grandes propuestas del PP pasa por ofrecer una línea de ayudas a la natalidad para fomentar el nacimiento o adopción de hijos. Esta reivindicación de los populares responde a la necesidad de paliar la sangría poblacional que se refleja en el saldo vegetativo de la capital palentina, y que busca servir como incentivo para hacer frente a uno de los mayores retos a los que se enfrenta Palencia: la despoblación y la pérdida de jóvenes.

Si bien el capítulo de inversiones propuesto por el equipo de Gobierno recoge varias de las demandas del mandato por parte de los populares, tales como la renovación del pavimento de la Plaza Mayor, la rehabilitación del edificio de Villandrando o dotar de mobiliario a la Alcoholera, el Grupo Popular solicita la inclusión de nuevas actuaciones “necesarias para Palencia”. Entre ellas, se encuentra la adecuación de las Riberas Urbanas, una propuesta enfocada en “mejorar uno de los mayores patrimonios naturales de los que dispone la ciudad”; la reparación de la pasarela de Villalobón; la continuación de las inversiones deportivas con aquellas actuaciones que no han sido ejecutadas en 2025; la rehabilitación de la plaza de la iglesia de San Antonio; la intervención en los entornos del pabellón Diego Cosgaya en el barrio del Campo de la Juventud; o la dotación de una partida destinada al Patio del Teatro Principal, una infraestructura “infrautilizada y a la que es necesario dotar de programación”.

Las políticas sociales representan otro de los grandes ejes del proyecto de ciudad del Partido Popular. Por ello, el PP propone “trabajar con el foco puesto en los jóvenes y las personas mayores”. Entre las medidas que los populares han trasladado al equipo de Gobierno destacan el aumento del gasto destinado a los Programas de Juventud, como recuperar las plazas de los campamentos de verano; incrementar el crédito presupuestario para la Oficina de Atención al Mayor (que fue suprimida de las cuentas municipales de 2025 y está dotada solamente con 20.000 euros para 2026), lo que permitirá brindar un servicio más completo y personalizado a la población envejecida; o la puesta en marcha de un Plan contra la Soledad No Deseada.

En paralelo, los populares centran gran parte de sus reivindicaciones en la mejora de las políticas vinculadas a la activación económica y dirigidas a aquellos que están dispuestos a apostar por Palencia. Al respecto, proponen la creación de una partida destinada a impulsar nuevas iniciativas en el comercio palentino, aumentar el crédito presupuestario en el Programa de Desarrollo Empresarial y destinar la cuantía de la Oficina de Atracción de Inversiones al propio sector estudiando en las próximas semanas la “mejor fórmula jurídica para ello”.

De cara al seguimiento de la ejecución de las inversiones presupuestadas, el Grupo Popular ha solicitado al equipo de Gobierno la calendarización de las actuaciones al objeto de que la ciudadanía conozca el grado de cumplimiento o incumplimiento de las mismas. “No podemos sentarnos a hablar sin planificación”, asegura Torres.

Por otra parte, los populares recuerdan su papel “clave” en la consecución de los fondos europeos EDIL, los cuales representan una parte importante del capítulo de inversiones para 2026. “Nosotros fuimos en el anterior mandato los artífices de la Agenda Urbana con las reuniones y trabajos correspondientes con el Ministerio, así como en su aprobación definitiva en 2024”, destaca Torres, quien explica que, sin este documento, “el Ayuntamiento no hubiera podido ni siquiera concurrir a la convocatoria de los fondos”.

En el apartado de Personal, el PP considera como “prioritario” el refuerzo de los servicios de Intervención y Contratación, una medida que se justifica en la “tardanza en la tramitación de los contratos y, por consiguiente, en el correcto y ágil funcionamiento del Ayuntamiento”, concluye el portavoz.

El Grupo Popular propone la celebración de comisiones previas

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia exige al equipo de Gobierno la celebración de comisiones informativas por áreas antes del pleno de Presupuestos. La propuesta de los populares se justifica en la necesidad de mejorar los debates sobre el documento y de esclarecer algunas de las previsiones de ingresos y gastos que figuran en él, las cuales “no parecen ajustarse” a la realidad de la ciudad.

En este sentido, el PP solicita transparencia en las denominaciones de gastos correspondientes al concepto “Estudios y trabajos técnicos”, las cuales capitalizan en el borrador de las cuentas municipales un total de 2.179.540 euros sin que se concrete a qué intervenciones van a parar.

Los populares advierten de la “inflación” en las previsiones de los ingresos, destacando la cuantificación de las sanciones urbanísticas y tributarias. De acuerdo con el borrador del Presupuesto, el equipo de Gobierno socialista calcula un aumento de casi 200.000 euros en estas recaudaciones en comparación con lo presupuestado en 2025.

Igualmente, el PP muestra su “sorpresa” con los 3.880.473 euros consignados a la recaudación de la tasa de recogida de basuras (1.075.345 euros más que el pasado año), un aumento que “no parece comprensible dado que todavía no se ha aprobado definitivamente la ordenanza que regula este tributo”.

El Grupo Popular preguntará en las comisiones sobre las previsiones de ingresos vinculadas a la venta de patrimonio municipal del suelo. Según el Presupuesto, los socialistas prevén una recaudación de 4.800.000 euros, casi un 900% más que en el ejercicio anterior.

Los populares se muestran a su vez muy críticos con la supresión de algunos gastos, especialmente en los Programas de Juventud y Desarrollo Empresarial.

En cuanto al primero, llama especialmente la atención la eliminación del convenio para las plazas de los campamentos de verano o del convenio con la Fundación Eusebio Sacristán para el deporte adaptado, así como la anulación del proyecto Crea Palencia Joven; respecto al segundo, el PP critica la supresión del apoyo al emprendimiento o la reducción del crédito presupuestario para el apoyo a los autónomos y pymes palentinas. Por otra parte, los populares resaltan negativamente la eliminación del gasto para la formación de voluntarios de Protección Civil.