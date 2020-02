Ganemos denuncia la situación del barrio de El Cristo

La plataforma ciudadana Ganemos Palencia denuncia que el barrio de El Cristo continúa presentando múltiples deficiencias en cuanto a obras. Los representantes de la asociación de vecinos han manifestado su malestar durante décadas y vuelven a reclamar que se arregle una multitud de deficiencias. Aquí os dejamos el comunicado en el que expresa sus reivindicaciones:

Plan de los Cerros de El Cristo

El Plan de los Cerros genera muchas dudas entre los vecinos de El Cristo porque los plazos de ejecución del Plan no les convencen y dudan de que vaya a realizarse en su integridad. Sólo se ha hablado de cinco fases a 30 años con un presupuesto de 6,5 millones de euros, pero no se ha definido cómo se financiará. En palabras del presidente de la Asociación de Vecinos, Guillermo Barrios, el Ayuntamiento “se ha pasado de frenada” al ampliar el proyecto de 300.000 a 900.000 metros cuadrados y establecer un tiempo de 30 años y esperan que haya un plan a 5 o 6 años, lo que sería “mucho más razonable”, por ello, piden que la intervención principal se haga en una legislatura, no en 5 fases. Además, el Plan no contempla ni un presupuesto desglosado, ni un plan de mantenimiento ni un plan de promoción. “En ningún momento se nos ha dicho cómo van a cubrir el presupuesto del proyecto, aunque sí se ha llegado a mencionar el 1,5% cultural del Ministerio de Fomento”.

Lo que los vecinos piden es que de una vez se urbanicen los accesos a los cerros y que se adecente la zona, piden que los turistas puedan aparcar coches y autobuses y comprar una postal como en cualquier otro lugar turístico. A los vecinos les preocupa también que los arbustos que se planten en los cerros sujeten la tierra, es decir, que aseguren el terreno, y que las plantas de no necesiten mucha agua y soporten todas las temperaturas de la zona.

Parques

La situación de los parques es bastante lamentable, en especial el situado junto a la escuela pública Juan Mena que es “indecente”, se pueden encontrar hierros sueltos en el mobiliario y está tan dejado que los dueños de los perros aprovechan el parque para que los animales dejen sus excrementos, de forma que los niños ya no pueden ni jugar, al igual que ocurre en la zona de césped de la plaza del Paseo del Otero. Tampoco se ha tenido en cuenta que los parques deben estar vallados por seguridad de los niños o bien piden que se dé una actuación convincente de la Policía Local.

Jardines

Se han talado muchos árboles en el paseo de la Acequia y los vecinos piden más cuidados en esta zona, sobre todo, prolongar la zona ajardinada y la iluminación hasta el instituto Camino de la Miranda. Además de la colocación de rampas que faciliten el acceso al paseo de la Acequia.

Desde hace años, algunos moteros están haciendo motocross en las laderas de El Cristo, San Juanillo y la ladera de la Miranda generando senderos cuando según el Plan de Ordenación Urbana están prohibidas este tipo de ocupaciones mecánicas porque todos ellos parajes protegidos y Bienes de Interés Cultural.

Aceras

Según los vecinos el 75% de las aceras del barrio están mal hechas y sus bordillos no están rebajados. Se da el caso de una calle sin acera en el tramo de la calle Virgen del Brezo esquina con la calle Covadonga con el consecuente peligro de atropellos. Se terminó el expediente de expropiación hace más de un año pero está pendiente el derribo de la casa y la adecuación de la acera. En la calle Santa Eufemia, situada junto a la Escuela Infantil Casilda Ordóñez, es necesaria la ampliación de la acera porque no caben dos personas en paralelo ni mucho menos dos sillas de bebé.

Movilidad y seguridad

Por último, los vecinos reclaman badenes de seguridad en la calle Tarifa y más marquesinas de autobús en el barrio. Además, se da la circunstancia de que en el Paseo del Otero hay una plaza de aparcamiento para discapacitados que impide la visibilidad en el semáforo por lo que se pide que la plaza se cambie a la calle Ibiza esquina con el mismo paseo. Y, por supuesto, continúan con su reclamo histórico de acondicionar el suelo de la calle Venezuela.

Cultura en el barrio

Se han desprogramado las actividades del verano cultural, no existen propuestas de proyectos culturales relacionados con el barrio y el Centro social municipal está cerrado los fines de semana. Tampoco se dan actividades para jóvenes o niños.

Canalización del agua

Hace una docena de años el Ayuntamiento decidió dejar de cambiar las tuberías del agua limpia, de modo que se han dado muchas averías y se han tenido que levantar muchas calles.