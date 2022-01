Ganemos afirma que el Ayuntamiento de Palencia pierde la financiación de los fondos Next Generation

En un comunicado, Ganemos denuncia que el Ayuntamiento de Palencia pierde la oportunidad de conseguir los fondos Next Generation. A pesar de haber contratado desde junio y por seis meses a la empresa Koantec Innovación como consultora por 14.500 euros, empresa que trabajó con los técnicos municipales, no se han concedido ninguno de los dos proyectos y todo ello, aseguran desde Ganemos, "debido a la presentación de unas propuestas para estos fondos que no se han realizado específicamente para este objetivo, dado que PP y Cs pretendían sufragar proyectos que ya tenían redactados previamente, lo que, sin duda, ha hecho que no cumplieran con lo mínimos de los fondos".

“Es una auténtica lástima y los responsables municipales niegan saber las razones técnicas por las que no se han concedido estas ayudas”, algo que cuestionan dado que siempre se alegan los motivos por los que no se cumplen los requisitos. Además “Ganemos Palencia hizo sugerencias al respecto, en concreto, sobre la plataforma de comercio virtual, otras relativas a la iluminación de pasos de cebra para evitar accidentes y las correspondientes aportaciones a la reforma de la Plaza de León que constaban entre las peticiones de las zonas de bajas emisiones”, afirman.