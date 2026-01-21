Galletas Gullón renueva un año más su apoyo social y cultural con el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo

Galletas Gullón, galletera centenaria líder en el sector, y el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo han renovado un año más su convenio marco de colaboración. Este acuerdo consolida la apuesta de la compañía de Aguilar de Campoo con el desarrollo social, cultural y deportivo de su municipio, desarrollando iniciativas conjuntas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y a dinamizar la vida local.

La renovación de este convenio forma parte del compromiso de Galletas Gullón con su entorno, reforzando su implicación activa en la vida de Aguilar de Campoo. De hecho, la responsabilidad social de la galletera contempla proyectos de proximidad que promueven la cohesión social, la creatividad y la participación de todos los colectivos.

Uno de los ejes destacados de esta colaboración será, un año más, el Carnaval de la Galleta, una cita emblemática declarada Fiesta de Interés Turístico Regional y que se celebrará del 13 al 17 de febrero. En este marco se incluye el concurso “Un Carnaval de Galleta”, iniciativa dirigida tanto a centros educativos como a colectivos y público general, que invita a diseñar y decorar grandes galletas temáticas que posteriormente se exhibirán en calles y plazas del municipio durante el carnaval.

El certamen, estructurado en las categorías Tostada, Creme y María, fomenta la creatividad, el trabajo en equipo y la implicación de la comunidad educativa y social, convirtiendo el espacio urbano en un escaparate artístico y participativo. Galletas Gullón colaborará aportando producto para los premios y actividades vinculadas al carnaval, así como apoyando los diferentes concursos y acciones festivas.

“Un compromiso fundamental por nuestra tierra”

Además del Carnaval de la Galleta, el convenio contempla el apoyo a otras actividades impulsadas por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo a lo largo del año, como la Cabalgata de Reyes, el Homenaje a los Nacidos, las marzas y otras eventos deportivos y populares que contribuyen a reforzar la vida social de la villa galletera.

Además, el acuerdo consolida los apoyos específicos que Galletas Gullón firma cada año con el consistorio para respaldar eventos ya emblemáticos como las fiestas patronales de San Juan y San Pedro, el festival de música Galleta Rock, ARCA (Encuentro Internacional de Artistas Callejeros), el Concurso de Pintura Rápida y el festival escénico Aescena, entre otros.

David Casañ, director corporativo de Galletas Gullón, ha señalado que “este no es un convenio cualquiera, ya que apoyar las iniciativas sociales, culturales y deportivas de nuestro pueblo es para esta compañía un compromiso fundamental por nuestra tierra”.

Por su parte, la alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega, ha destacado que “la colaboración de Galletas Gullón es fundamental para el desarrollo de actividades tan arraigadas como el Carnaval de la Galleta, que implica a colegios, asociaciones y vecinos y convierte la villa en un espacio vivo y creativo. El objetivo del Ayuntamiento ha sido siempre la colaboración público-privada en todas las actividades que implican un compromiso en la calidad de vida de los ciudadanos”.

La colaboración entre Galletas Gullón y el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo es un ejemplo de alianza público-privada orientada al interés general. Con esta renovación, ambas entidades reafirman su voluntad de seguir trabajando juntas para impulsar iniciativas que refuercen la identidad local y el bienestar de la comunidad.