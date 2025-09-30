Galletas Gullón patrocina el Festival de Artes Escénicas de Aguilar de Campoo por quinto año consecutivo

Galletas Gullón, en el marco de su apoyo por la cultura y el desarrollo social en su comarca, ha vuelto a renovar, por quinto año consecutivo, su patrocinio con el Festival de Artes Escénicas de Aguilar de Campoo (Aescena), que alcanza ya la decimonovena edición y que tendrá lugar del 3 al 12 de octubre en la localidad palentina.

Con este apoyo, Galletas Gullón refuerza su compromiso por iniciativas que enriquecen la vida cultural y favorecen el crecimiento del turismo en Aguilar de Campoo y sus alrededores. De hecho, la galletera ha colaborado recientemente con el Galleta Rock, el Okey Makey, el Corona Fest, el GeoFest, el Encuentro de Danzas Urbanas, ARCA o el Aguilar Film Festival.

El acto de renovación del convenio contó con la presencia de la alcaldesa de Aguilar, María José Ortega, la concejala de Cultura, Soraya Isasi, y el técnico de Cultura, Jorge Sanz, además del director Corporativo de Galletas Gullón, David Casañ; además de la responsable de Gestión Ética, Responsable y Excelente de Gullón, Sheila Palomo. Precisamente, Casañ quiso recordar que “el apoyo de la cultura y de los artistas de su tierra ha sido una constante en la historia de Galletas Gullón, un compromiso que nos enorgullece y que permite que el nombre de Aguilar de Campoo viaje por todo el mundo”.

Por su parte, María José Ortega destacó “el papel de la cultura como un dinamizador económico y social, hasta el punto de que Aguilar de Campoo está en camino de convertirse en un referente para el turismo cultural de nuestra región”.

Dos fines de semana de representaciones teatrales

El Espacio Cultural del Cine Amor será la sede del Festival de Artes Escénicas de Aguilar de Campoo, que arrancará el viernes 3 de octubre, con entre otras, diversas sesiones de microteatro. El sábado 4 de octubre a las 20,30 horas se representará la obra “Los amantes sobrehumanos”, mientras que el domingo a las 19 será el turno de “Hocus Pocus – Magic Clown”.

El fin de semana siguiente se representará, el viernes 10 a las 20,30 horas, “El sueño de una noche de verano”; el sábado 11 a la misma hora, “El día más feliz de nuestra vida”, y el domingo 12, también a las 20,30 horas, la obra “Escupir al cielo”, con la que concluirá el festival.

La XIX edición de Aescena está organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, y además de Galletas Gullón cuenta con la colaboración de la Diputación de Palencia, Radio Aguilar, Joyería Salamanca, y el Pacto de Estado contra la violencia de género del Ministerio de Igualdad.