El fotoperiodista Javier Bauluz gana el XIII Premio Nacional "Piedad Isla"

Javier Bauluz se ha alzado con el XIII Premio Nacional ‘Piedad Isla’ de Fotografía, galardón que convoca la Diputación de Palencia, a través de su Servicio de Cultura, para reco-nocer toda una trayectoria profesional en esta disciplina artística. El premio está dotado con 6.000 euros y recuerda la figura de Piedad Isla, etnógrafa y pionera de la fotografía en nuestro país, nacida en Cervera de Pisuerga en 1926, de cuyo fallecimiento se cumplirá una década el próximo 6 de noviembre.

La Casa Consistorial de Cervera, municipio sede de la Fundación ‘Piedad Isla’, ha acogido hoy la reunión del jurado, que ha distinguido al fotógrafo asturiano (Oviedo 1960), Javier Bauluz; de quien han valorado su trayectoria profesional, así como la calidad y tratamiento de sus fotografías y su compromiso social.

Destacar que Bauluz fue el primer español en recibir un Pulitzer de Periodismo. Fue merecedor del reconocimiento en 1955 junto a sus compañeros de Associated Press por su trabajo fotoperiodístico en Ruanda. Es fundador y director de Periodismo Humano, un medio de comunicación digital con enfoque de derechos humanos, desde marzo de 2010. Además, dirige documentales y produce exposiciones desde la productora Piraván.

Ha recibido otros importantes reconocimientos profesionales como el Premio Godó de Fotoperiodismo en 2001, el Premio Libertad de Periodismo, el I Premio Internacional de Periodismo Julio Fuentes en 2002, el Premio Foto Pres o el Premio Periodismo y Derechos Humanos en 2008.

Desde 1984, ha cubierto conflictos y dramas humanitarios en Centroamérica, África, los Balcanes y Oriente Medio, entre otros lugares. Ha trabajado con las agencias Associated Press, Reuters, Staff, VU y Gamma, y ha publicado sus trabajos en The New York Times, The Washington Post, Libération, The Independent, Der Spiegel, El País, El Mundo, La Vanguardia, Cambio 16, Interviú, Newsweek, Time, GEO, Magazine, Courier Inter-national, Veja, Stern, etc. Además, ha participado en varios proyectos y organizaciones de Cooperación al Desarrollo. En 2010 fue productor del documental El Astillero, de Alejandro Zapico.

Javier Bauluz es director del Encuentro Internacional de Foto y Periodismo Ciudad de Gijón desde 1997 y del Taller de Periodismo de la Universidad de Oviedo desde 2001. Ha sido profesor de Fotoperiodismo en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona en 2003.

Como periodista, es autor de los libros ‘Sombras en Combate 1992’ y’ Ruanda, amor en tiempos de cólera 1994’, y forma parte del grupo de 10 fotoperiodistas españoles autor de Latidos de un mundo convulso en 2008.

En julio de 2008, Javier Bauluz impulsó junto a cientos de periodistas y defensores de derechos el Manifiesto sobre Periodismo y Derechos Humanos.