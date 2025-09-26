El ‘Foro Ciudades y Franquicia’ reunirá el 1 de octubre en el Teatro Principal a empresarios, inversores y emprendedores

El próximo miércoles 1 de octubre, a las 12:30 horas, el Teatro Principal se convertirá en escenario del ‘Foro Ciudades y Franquicia’, una jornada organizada por la Asociación Española de la Franquicia en la que Palencia participará como ciudad invitada. El encuentro reunirá a empresarios, comerciantes, inversores y emprendedores interesados en descubrir las oportunidades que ofrecen las marcas y franquicias como motor de desarrollo económico y de generación de empleo.

El programa de la jornada contará con la inauguración institucional por parte de la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés y de director ejecutivo de la Asociación Española de la Franquicia, Eduardo Abadía, quien seguidamente ofrecerá la ponencia bajo el título “La franquicia en España. Oportunidades para empresarios e inversores”.

Ya a las 13:00 horas, se celebrará una mesa sectorial de franquicias con casos de éxito, en la que participarán el director de Expansión de MIDAS España, Jorge Enrique Santos, la directora de Expansión Japanese Heas Spa, Pilar García Ribot y el vicepresidente de la Plataforma de Directivos y Empresarios, Eduardo Delgado. Además, se presentará el FIS 2025 (Franchise Innovation Summit) de la mano de su director, Raúl Calleja, un evento que reúne a las principales marcas que despiertan pasiones en el mundo de la franquicia.

“La franquicia es una alternativa para emprendedores y una oportunidad para inversores. La dinamización económica es una tarea compartida entre administración, empresarios y ciudadanía. Solo con la implicación de todos lograremos impulsar la economía local”, ha añadido la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, al tiempo que ha asegurado que “desde la Agencia de Desarrollo Local esta es una prioridad, y por ello impulsamos iniciativas como este foro, que posicionan a Palencia en el mapa de la innovación empresarial y favorecen la creación de empleo”.