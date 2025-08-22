La Feria del Libro de Palencia incrementa su programación de actividades para todos los públicos

La Feria del Libro de Palencia, que este año celebra su cuadragésimo novena edición del 29 de agosto al 7 de septiembre, incrementará su programación de actividades complementarias destinadas a todos los públicos. En concreto, la principal cita anual con el libro en la provincia contará con 15 variadas propuestas en las que tendrán cabida la música, los cuentacuentos, los talleres, la lectura de microrrelatos, el teatro, las charlas y una sesión de micrófono abierto.

Al margen de esta novedad, la Feria del Libro contará con 21 casetas con 23 expositores, lo que supone un ligero aumento respecto al año pasado y permite consolidar el crecimiento sostenido experimentado en el transcurso de las últimas ediciones. Cabe destacar, en este sentido, que en 2021 hubo 14 casetas con 16 expositores y en 2022 17 casetas con 19 expositores.

La Feria, una de las citas culturales con más arraigo y más antiguas de la provincia, se celebrará un año más en el parque del Salón desde el viernes 29 de agosto hasta el domingo 7 de septiembre. Organizada por la Asociación de Libreros y Editores y por el Ayuntamiento de Palencia, es un evento que cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial. El horario de apertura de las casetas será de 11:30 a 14 y de 18 a 21:30 horas, con una ampliación a mediodía hasta las 14:30 horas durante los fines de semana y días festivos. Por la noche, ese horario será también ampliado hasta las 22 horas los viernes, sábados y el 1 de septiembre. El domingo, 7 de septiembre, se cerrará la Feria a las 14:30 h.

Casetas y expositores

Como antes se ha señalado, la Feria del Libro reunirá un total de 23 expositores que estarán distribuidos en 21 casetas. Entre los expositores institucionales acudirán el Ayuntamiento de Palencia, la Fundación Díaz Caneja, la Diputación Provincial, el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Junto a estas instituciones se darán cita una destacada representación del sector del libro de nuestra provincia, formada como en años precedentes por las librerías Iglesias y Ateneo y por las editoriales Aruz y Menoscuarto.

El resto de expositores, procedentes de distintas regiones del país, serán Libros infantiles y juveniles, Alberto Santos Editor, Palabras de Agua, Gremio de Editores de Castilla y León, La boutique del cuento, MAR Editor-Ediciones irreverentes, Mundo Negro, Asociación de Escritores de Madrid, Juglar, Aliar Ediciones, Knowmadas books y T-Raptor Editorial.

A todos ellos se suma como novedad especialmente destacada una caseta que reunirá las obras de numerosos autores palentinos, una presencia que permitirá a la Feria del Libro convertirse en un espacio de referencia para conocer las creaciones de los autores de la provincia. Los promotores de esta caseta han colaborado en la elaboración del programa de actividades complementarias de la feria y han propiciado de esta manera su enriquecimiento respecto a años anteriores.

En su conjunto, esta suma de editoriales, librerías e instituciones permitirá a los aficionados a la lectura acceder a una variada oferta en la que tendrán cabida las temáticas más diversas, desde el libro infantil a la literatura en todos sus géneros, pasando por publicaciones de ámbito local y regional, cómic, libro religioso, guías divulgativas o mapas, entre otras.

Actividades complementarias

Como se ha indicado, la principal novedad en la próxima edición de la Feria del Libro será la programación de numerosas actividades complementarias. Estas propuestas darán comienzo el viernes 29 con la lectura de microrrelatos a cargo del Grupo Esprosados y con la actuación musical de Binomio Nómada. Un día más tarde, tendrá lugar el cuentacuentos de Erica González y un espectáculo de fábula musical a cargo de Natalia Bravo y Aris Abad. El domingo 31 serán Demelsa Hernández y Rosana Largo quienes aproximen al mundo de los cuentos al público de la feria desde diferentes perspectivas, al tiempo que Aida Acítores y Laura R. Lázaro impartirán el taller Cosas que soy siempre seré.

El 1 de septiembre ha sido programado otro taller, en este caso impartido por Mercedes Adán Calvo y que lleva por título Escribir desde el cuerpo. La misma autora, en este caso en colaboración con Laura R. Lázaro, regresará a la feria un día más tarde con la propuesta Historias ilustradas al otro lado del espejo. En el transcurso de esa misma

jornada, el poeta palentino Óscar Javier Andrés acudirá con un espectáculo de micrófono abierto en el que podrán participar todos los asistentes a la feria.

El 3 de septiembre la programación se amplía con un montaje de improvisación teatral a cargo de la compañía La Ballena 60, mientras que el viernes 5 los articulistas Pablo Martín y Ruth García ofrecerán la charla Del retablo a la pantalla. El último fin de semana contará con un nuevo cuentacuentos, en este caso de Vanessa Cardui, que tendrá lugar el sábado 6. Ese mismo día, el autor palentino Fernando Pastor compartirá con el público algunas de las historias singulares del Cerrato que han inspirado sus textos titulados Cerrato Insólito, plasmados tanto en libros como en artículos de prensa. Finalmente, el domingo 7 se cerrará la relación de propuestas con el espectáculo teatral La mochila mágica, a cargo de la compañía La Ballena 60.

Firmas de autores, descuentos y sorteos

Como ya es habitual, otro de los alicientes de la feria será el contacto entre autores y lectores. De esta forma, la Feria se convierte en espacio para que los escritores puedan dar a conocer sus últimas publicaciones y para que sus obras puedan llegar a las miles de personas que cada año recorren las distintas casetas establecidas en el parque del Salón.

Además, como en años anteriores, todos los libros ofertados en la Feria contarán con un descuento especial del 10%. A este aliciente hay que sumar el sorteo de varios lotes de libros entre los lectores que realicen alguna compra, una iniciativa que se lleva realizando durante los últimos años y cuyos ganadores se conocerán tras el sorteo que tendrá lugar el último día de la Feria.