Fallece Susana Blanco, fundadora de Mundo Azul

El velatorio se está celebrando en el Tanatorio de Palencia hasta las 11.30 horas de mañana.

(ICAL) La Asociación Mundo Azul Palencia, entidad sin ánimo de lucro dedicada a apoyar a las personas con autismo y a sus familias en la provincia, comunicó hoy el fallecimiento de Susana Blanco Calle, "fundadora, gerente, madre y compañera incansable, que dedicó su vida a mejorar la calidad de vida de quienes forman parte de nuestra comunidad".

Según expresaron en un comunicado, "Susana falleció hoy, 3 de septiembre de 2025, dejando un legado imborrable de entrega, lucha y amor hacia todas las personas con TEA y sus familias. Su compromiso y dedicación han sido el pilar fundamental para que Mundo Azul Palencia sea hoy un referente en la provincia".

El velatorio se está celebrando en el Tanatorio de Palencia, Sala 3, desde las 13.00 horas de hoy hasta las 11.30 horas de mañana. La asociación invita a la comunidad a unirse en este momento de despedida para rendir homenaje a “una mujer excepcional”.

