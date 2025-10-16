Fallece el sacerdote y expresidente de la Hermandad de Donantes de Sangre, Germán García Ferreras

En la mañana de hoy hemos conocido la noticia del fallecimiento del sacerdote diocesano D. Germán Garcia Ferreras. Nacido en Fáfilas (León), el 8 de junio de 1927, fue ordenado sacerdote el 15 de octubre de 1950. D. Germán era el sacerdote más longevo de nuestra Diócesis y justo ayer celebraba, en el día de la fiesta de Santa Teresa de Jesús, los 75 años de su ordenación sacerdotal.

Su primer destino pastoral fue como párroco de Almodóvar del Campo (Ciudad Real). Ya en nuestra diócesis sirvió como vicario sustituto de Alar del Rey; ecónomo de Autillo de Campos y simultáneo de Abarca; director general de la Legión de María de Palencia; simultáneo de Baquerín de Campos; vocal representante de la Zona de Campos en el Consejo Presbiteral; párroco de la Unidad Pastoral de Autillo de Campos; administrador parroquial de las parroquias de Castil de Vela y Capillas; arcipreste de la Zona de Campos; delegado Diocesano para el apostolado de la Carretera; párroco de Villalobón y Villajimena; colaborador de la parroquia de Paredes de Nava y miembro del Patronato del Hospital de san Marcos; y capellán de las Carmelitas Misioneras Teresianas de la “Residencia San José”.

Licenciado en Derecho Canónico y periodismo... su vida también estuvo marcada por una profunda devoción a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz de cuyas vidas y escritos hizo una intensa divulgación. Asimismo, tuvo una profunda dedicación al trabajo con los presos a los que acompañaba en permisos penitenciarios. Y todo ello sin olvidar su histórica vinculación con la Hermandad de Donantes de Sangre de Palencia, a la que acompañó como capellán, secretario y -durante 14 años- presidente.

La misa funeral se celebrará mañana, 17 de octubre, a las 12:30h en la Iglesia parroquial de Santa Marina.

Sus restos descansan en el Tanatorio de Palencia.