Fallece un motorista en un accidente ocurrido en el término de Bustillo del Páramo

Pasadas las 22:00 horas de la jornada de ayer jueves, el Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 recibía una llamada que alerta de un accidente en la carretera PP-2419, en la entrada de Bustillo del Páramo (Palencia). Explicaban los alertantes que habían colisionado un turismo y una moto, cuyo ocupante estaba herido grave.

La sala de operaciones del 1-1-2 da aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

El personal médico confirmaba el fallecimiento de un varón de 47 años, y atendía y trasladaba a dos heridos, un varón de 77 años, en UVI móvil, y una mujer de 76, en ambulancia de soporte vital básico, al Complejo Asistencial de Palencia.