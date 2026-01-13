Fallece el conductor de un camión tras sufrir un accidente en la CL-626 término de Guardo.

Según informa el 112, fallece el conductor de un camión tras sufrir un accidente. El suceso ocurría pasadas las 14:30 horas cuando una llamada al 112 informa de la salida de vía de un camión cisterna en el kilómetro 175 de la CL-626, en Guardo (Palencia), en la salida hacia León, donde ha resultado herido el conductor, que se encuentra atrapado en el interior de la cabina. Desde la sala del 1-1-2 se informa a la Guardia Civil de Tráfico de León, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias -Sacyl. En el lugar, el personal sanitario confirma el fallecimiento del conductor.