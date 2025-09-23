Solidaridad

Éxito rotundo de la campaña de donación de sangre durante las fiestas de San Antolín

El balance no pudo ser más positivo, según los datos facilitados por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León en la tarde de ayer, se aumentó en un 58% la previsión inicial de donaciones, alcanzando un total de 264 donaciones efectivas frente a las 162 previstas.

La ciudad de Palencia volvió a demostrar su solidaridad durante las pasadas Fiestas de San Antolín con la campaña especial de donación de sangre organizada en la semana previa y coincidiendo con el partido entre Súper Agropal Palencia y Sporting de Portugal.

El balance no pudo ser más positivo, según los datos facilitados por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León en la tarde de ayer, se aumentó en un 58% la previsión inicial de donaciones, alcanzando un total de 264 donaciones efectivas frente a las 162 previstas. En total se presentaron 295 personas a donar, lo que supone un 78% de participación respecto a los vales distribuidos, con un incremento muy destacado de 71 nuevos donantes.

Esta iniciativa, que combinó deporte, fiesta del baloncesto y solidaridad, se desarrolló en diferentes puntos de la ciudad (lugares habituales de donación) y culminó el mismo día del encuentro en el Pabellón Municipal de Deportes. El éxito de la acción confirma la excelente respuesta de la ciudadanía palentina y la importancia de vincular grandes eventos deportivos con causas sociales de primer nivel.

Desde el Patronato Municipal de Deportes (PMD) se destaca que esta campaña es un ejemplo a seguir y, sin duda, una acción a repetir en futuras ediciones. Todo un éxito colectivo que une deporte, salud y solidaridad en torno al baloncesto palentino.

