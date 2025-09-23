Éxito rotundo de la campaña de donación de sangre durante las fiestas de San Antolín

La ciudad de Palencia volvió a demostrar su solidaridad durante las pasadas Fiestas de San Antolín con la campaña especial de donación de sangre organizada en la semana previa y coincidiendo con el partido entre Súper Agropal Palencia y Sporting de Portugal.

El balance no pudo ser más positivo, según los datos facilitados por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León en la tarde de ayer, se aumentó en un 58% la previsión inicial de donaciones, alcanzando un total de 264 donaciones efectivas frente a las 162 previstas. En total se presentaron 295 personas a donar, lo que supone un 78% de participación respecto a los vales distribuidos, con un incremento muy destacado de 71 nuevos donantes.

Esta iniciativa, que combinó deporte, fiesta del baloncesto y solidaridad, se desarrolló en diferentes puntos de la ciudad (lugares habituales de donación) y culminó el mismo día del encuentro en el Pabellón Municipal de Deportes. El éxito de la acción confirma la excelente respuesta de la ciudadanía palentina y la importancia de vincular grandes eventos deportivos con causas sociales de primer nivel.

Desde el Patronato Municipal de Deportes (PMD) se destaca que esta campaña es un ejemplo a seguir y, sin duda, una acción a repetir en futuras ediciones. Todo un éxito colectivo que une deporte, salud y solidaridad en torno al baloncesto palentino.