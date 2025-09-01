Éxito del Congreso Agua, Arte y Vida celebrado en Paredes de Nava

Durante el fin de semana ha tenido lugar el Congreso Agua, Arte y Vida, vinculado al Canal de Castilla, en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava que ha reunido a más de cien congresistas inscritos y por el que han pasado cientos de interesados en un programa que ha vinculado cultura y territorio. Organizado por España Creativa y el Ayuntamiento de Paredes, el evento ha sido patrocinado por Red Eléctrica de España e Iberecológica.

El Congreso se inició en la tarde del viernes 29 con un coloquio con el maestro de la pintura Antonio López que atrajo a un numeroso público que llenó el centro. Esa tarde se completó con un concierto de piano a cargo de Oscar Lobete, poesía de Sergio García Zamora y un espectáculo poético musical con Juan Carlos Mestre y Cuco Pérez titulado “Las estrellas para quien las trabaja”. Este inicio supuso a su vez el fin de una intensa semana en la que Antonio López, José María Mezquita y Jorge Abbad impartieron talleres de pintura en la localidad a un grupo de 55 pintores. Los trabajos realizados durante estos días han compuesto una exposición que estará en el CAE Jorge Manrique hasta el once de septiembre y que luego circulará por Herrera de Pisuerga y Alar del Rey. Durante el sábado y el domingo han tenido lugar las ponencias, mesas redondas y demás actos del Congreso, destacando las intervenciones del escritor Juan Manuel de Prada que llenó de nuevo el auditorio y de Rafael Bachiller, presidente de la Comisión Nacional de los Eclipses para los años 2026, 2027 y 2028 que despertó un enorme interés dada la proximidad temporal y la idoneidad de Palencia para el avistamiento de este singular fenómeno.