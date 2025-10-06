El PP exige al PSOE que blinde el transporte por carretera por ser un servicio esencial para los palentinos y el medio rural

El Partido Popular de Palencia ha exigido hoy al Gobierno de Pedro Sánchez que dialogue con todas las administraciones y sectores competentes la nueva Ley de Movilidad Sostenible, la cual pretende aprobar esta misma semana en el Congreso después de llevar desde principios del año 2024 paralizada.

Los diputados palentinos Milagros Marcos y Miguel Ángel Paniagua se han mostrado tajantes al rechazar la norma por considerar que no establece ni los objetivos ni los medios que debe tener una ley tan importante para el reto demográfico y la cohesión social y territorial.

Destacan que desde el PP han presentado una serie de enmiendas a la ley entre las que se encuentran blindar el bus en los pueblos; poner fin al caos ferroviario y un plan de convergencia.

En cuanto al blindaje del autobús en el medio rural, los populares consideran que el Gobierno debe financiar el cien por cien del coste originado a otras administraciones o entidades públicas con las que haya alcanzado un acuerdo.

Así mismo, creen que el Gobierno tiene que asumir el compromiso de no modificar ni suprimir rutas, paradas, frecuencias y horarios del nuevo mapa de transporte por carretera estatal sin antes convocar la Conferencia Estatal de Transportes, que lleva dos años sin convocarse, y sin acordar, previamente con otras administraciones o entidades competentes, la creación de nuevos servicios de transporte en los territorios de su competencia.

Desde el Partido Popular de Palencia han reiterado su rechazo, una vez más, al nuevo Mapa de Transporte Estatal por Carretera que va a dejar sin servicio a 24 municipios y a más de 30.000 habitantes.

Los 24 municipios afectados serían: Astudillo, Baltanás, Carrión de los Condes, Castrejón de la Peña, Cervera de Pisuerga, Cevico Navero, Dueñas, Guardo, Hérmedes de Cerrato, Hornillos de Cerrato, Lagartos, Osorno, Palenzuela, Saldaña, Salinas de Pisuerga, San Mamés de Campos, Santibáñez de la Peña, Tabanera de Cerrato, Torquemada, Villahán, Villaherreros, Villaluenga de la Vega, Villamediana y Villamuriel de Cerrato.

Lamentan que frente al esfuerzo que otras administraciones, como la Junta de Castilla y León o la Diputación de Palencia, llevan realizando durante años trabajando en nuevas formas de movilidad que permitan la cohesión territorial y el acceso a servicios básicos; el Gobierno de España únicamente se dedique a poner crear desigualdades entre territorios, lo que a juicio de los populares demuestra el desconocimiento del PSOE por la provincia.

Aseguran que el nuevo mapa de transporte es un “auténtico ataque al medio rural” y que “lejos de luchar contra el reto demográfico, pone más trabas”, como incrementar las desigualdades entre territorios, y la falta de comunicación entre el medio rural y los núcleos urbanos.

Milagros Marcos asegura que “ningún diputado nacional que represente a la provincia de Palencia puede votar a favor de una ley que perjudica tanto a nuestra tierra y a los intereses de los palentinos”.

Sobre la enmienda para poner fin al caos ferroviario, los populares proponen un plan extraordinario de inversiones provincializado con medidas que pongan fin a un problema que cada día sufren más palentinos con retrasos en los trenes y averías que no se solucionan. Además, plantean volver a indemnizar los retrasos de 15-30 minutos en AVE que el Gobierno suprimió en julio de 2024 y las limitó a demoras de, al menos, 60 minutos.

Desde el PP consideran que se debe establecer un plan de atención urgente que ponga a los pasajeros como prioridad ante el caos, al tiempo que exigen que sean públicas y transparentes las causas y las soluciones que se dan desde el ministerio de Óscar Puente.

Consideran que la movilidad es un instrumento básico para todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Por ello, creen necesario que haya un Plan de Convergencia que establezca unos mínimos e igualdad para la conectividad de todo el territorio español. Un plan que identifique las barreras y fije medidas correctoras las cuales formarían parte de los Presupuestos Generales del Estado.

Política de hechos frente a discursos vacíos.

Desde las filas populares, contraponen las políticas el PSOE de Sánchez con las llevadas a cabo por el PP y el presidente Alfonso Fernández Mañueco en la Junta de Castilla y León, como el mantenimiento del cien por cien de las rutas de transporte en la comunidad a pesar de que el 90% son deficitarias.

Defienden el transporte como un servicio público y por ello la Junta invierte más de 40 millones de euros anuales para el funcionamiento de este servicio por carretera.

Recuerdan la reciente puesta en marcha del sistema BusCyL con el que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha dado un salto cualitativo y ha implementado la gratuidad en el sistema de transporte para los empadronados en la región.

Dicho sistema engloba en Palencia 263 rutas: 71 de transporte regular; 83 de prestación conjunta y 109 de transporte a la demanda con cerca de 500.000 viajes durante el pasado año 2024.

Asimismo, ponen en valor los proyectos llevados a cabo por por la institución provincial como el “DipuCar” el sistema de transporte a la demanda o las ya más que consolidadas rutas que pronto pasarán a formar parte del sistema BusCyL de la Junta: Guardo-Saldaña-Palencia, Aguilar de Campoo-Palencia y Guardo-Cervera de Pisuerga-Aguilar de Campoo.

Por su parte, el secretario provincial Luis Calderón ha asegurado que la movilidad y el transporte es “fundamental para luchar contra el reto demográfico y para el desarrollo del medio rural”.

Lamenta que frente a las buenas políticas que están llevando a cabo la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia o los ayuntamientos del alfoz, el Gobierno de España esté llevando a la práctica otro tipo de medidas que conllevan la supresión de paradas y la reducción de servicios en los pueblos palentinos.