Montaña Palentina

Evacuados los vecinos de Cardaño de Arriba y Cardaño de Abajo

Los incendios en la Montaña Palentina siguen centrando la actualidad informativa. La principal preocupación se centra en el fuego que está entrando por la Cruz Armada. Según informan Diario Palentino y El Norte de Castilla, a última hora de ayer martes se procedía a evacuar a los vecinos de Cardaño de Arriba y Cardaño de Abajo.

Respecto al resto de incendios. Según informa el delegado Territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, el incendio de Resoba se encuentra controlado, en el del Golobar se actuaba ayer por reactivaciones y también se actuaba en el de Guardo por pequeñas reactivaciones.

