Evacuado en helicóptero un ciclista de unos 70 años tras una caída en la N-120, en Ledigos

El suceso se produjo alrededor de las 10.13 horas, cuando un aviso alertó al 1-1-2.

Onda Cero Palencia

Palencia |

(ICAL) Un ciclista septuagenario tuvo que ser trasladado de forma urgente al Hospital de Palencia en helicóptero tras sufrir una grave caída en la carretera N-120, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias (CCE) 1-1-2 de Castilla y León.

El suceso se produjo alrededor de las 10.13 horas, cuando un aviso alertó al 1-1-2 sobre un varón de unos 70 años y vecino de la localidad palentina de Ledigos que yacía inconsciente en el punto kilométrico 221 de la carretera N-120.

Ante la gravedad de la situación, el 1-1-2 movilizó de inmediato a la Guardia Civil de Palencia (COS) para acordonar la zona y regular el tráfico, así como a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que activó un amplio dispositivo de respuesta. Entre los recursos desplegados destacaba un helicóptero medicalizado, junto con varias ambulancias de soporte vital avanzado.

