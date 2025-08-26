Estrella Michelin, líderes de opinión e instituciones gastronómica conforman el jurado de Palencia Brava 2025

La organización de Una de Bravas / Palencia Brava 2025 presenta el jurado que valorará en la gran final del VI Concurso Internacional de Elaboración de Patatas Bravas las 18 recetas aspirantes al título. Un panel plural y de máximo prestigio que reúne a cocineros con estrella Michelin, a dos de los creadores gastronómicos más influyentes del país y una sorpresa que anunciaremos el 16 de septiembre.

El jurado 2025

● Aarón Ortiz García — Restaurante Kabo, Estrella Michelin y Sol Repsol. Chef y referente de la nueva cocina navarra, reconocido por su técnica, profundidad de sabor y visión contemporánea.

● Chef Peña — Sibaritas Klub, Sol Repsol. Uno de los cocineros más mediáticos y queridos por el público, defensor del producto y la barra como espacio de alta cocina accesible. Recién galardonado al Mejor Programa TV de Gastronomía.

● Raúl del Moral, Chef Formador de la Fundación Escuela Internacional de Cocina, que tiene como misión elevar las ciencias gastronómicas y enológicas a su máxima expresión, creando una red de colaboración entre estudiosos, profesionales, técnicos y empresas.

● Sezar Blue — Influencer gastronómico. 533K YouTube, 215K Instagram. Uno de los creadores culinarios más seguidos de habla hispana, especializado en producto, técnicas y criterio independiente.

● Charlito Cook — Influencer gastronómico. 232K instagram. Divulgador con una comunidad masiva, prescriptor de tendencias y gran altavoz de la cultura de bar y la tapa.

● Nos reservamos una sorpresa extra que anunciaremos con la selección de los 15 finalistas.

Judith Castro, Concejal del Ayuntamiento de Palencia. Delegada del Área de Impulso Económico, Gestión de Fondos Europeos y de otras Administraciones Públicas.

“Palencia apuesta por la calidad en la gastronomía, por la creatividad de sus platos, y por posicionarse como un referente gastronómico en el panorama nacional.

Por este motivo, contar con un jurado de esta categoría eleva el nivel del concurso, ya que garantiza la seriedad y la excelencia. Sabemos que la cocina es mucho más que platos bien elaborados: es cultura, identidad y desarrollo local. Una de Bravas se ha convertido en una plataforma para impulsar a nuevos cocineros, promover nuestros productos locales y atraer la mirada de medios y visitantes. Desde el Ayuntamiento, queremos agradecer sinceramente a estos profesionales por aceptar este reto. Su experiencia y criterio son un valor incalculable. Y estamos convencidos de que, con ellos, esta edición será aun más inspiradora.”

Aarón Ortiz García, estrella Michelín y jurado IV Palencia Brava:

“Es un orgullo formar parte del jurado en esta VI edición del Concurso Internacional de Patatas Bravas, lo he seguido desde la primera edición y me hace mucha ilusión incorporarme al elenco de jurados que han formado parte del concurso a lo largo de los años”

Javier San Segundo, productor ejecutivo de Palencia Brava:

“Nos hace especial ilusión reunir en Palencia a un jurado que combina talento, criterio técnico y capacidad de influencia. Es la foto perfecta de lo que defendemos: tradición, creatividad y una cultura de barra que emociona dentro y fuera de España.”

Cómo y qué valorará el jurado

Los finalistas cocinarán en directo sus propuestas el lunes 29 de septiembre en Palencia (Hotel Rey Sancho). El jurado evaluará viabilidad en barra, salsa, punto de cocción de la patata, sabor global, creatividad y presentación, de acuerdo con las bases del certamen.

Además del jurado profesional, se incorporará un jurado popular compuesto por 10 perfiles seleccionados durante las Rutas Bravistas 2025, reforzando así la voz del cliente de barra en la decisión final. ¿Cómo puedes ser jurado popular? Sígue a @PalenciaBrava en Instagram y te lo contamos: https://www.instagram.com/p/DMISzHaNRRD/?igsh=NHZ6ZXZvanR1MHR5

Sobre Una de Bravas / Palencia Brava

Nacido en Palencia y con proyección internacional, el concurso se ha consolidado como el gran escaparate anual de la tapa más icónica de España. La final 2025 reunirá a 18 cocineros (15 seleccionados por comité técnico y 3 clasificados palentinos de la eliminatoria local) y repartirá 4.500 € en premios en metálico, además de menciones especiales.

Organiza: Palencia Brava, con el apoyo del Ayuntamiento de Palencia, Agencia de Desarrollo Local y Diputación de Palencia, y el patrocinio principal de Mahou San Miguel.