La estación de Palencia estrena cafetería para mejorar la experiencia de los viajeros

La estación ferroviaria de Adif de Palencia pone a disposición de sus viajeros un nuevo servicio con la apertura, hoy martes, de un establecimiento de restauración y cafetería bajo la marca máscosas. La nueva cafetería se encuentra en un espacio de 173m2 de superficie del complejo de la estación situado junto al edificio de viajeros.

Alrededor de un millón de viajeros pasan anualmente por la estación de Palencia, que cuenta con circulaciones de alta velocidad, larga y media distancia, y de servicios de proximidad. La apertura de la cafetería de la estación sucede a la de Burgos Rosa Manzano el pasado mes de septiembre. Este año también han inaugurado espacio de restauración las estaciones extremeñas de Cáceres, Mérida y Plasencia.

Firma especializada en el sector

La estación de Palencia estrena cafetería después de que Adif adjudicara, mediante concurso público, el alquiler del espacio donde se ubica. La firma especializada en el sector Airfoods resultó adjudicataria de su arrendamiento y, una vez finalizados los trabajos de adaptación y remodelación del espacio, lo abre al servicio de los viajeros y ciudadanos.

De su lado, Adif, además de ofrecer una nueva prestación para facilitar y hacer más confortable y agradable el tránsito de los viajeros por las estaciones, pone en valor sus espacios y activos inmobiliarios.

Palencia, nodo de la alta velocidad del norte

Adif refuerza el servicio a los viajeros de la estación de Palencia, en la que se prestan servicios de proximidad, media y larga distancia, que hace diez años se incorporó a red de alta velocidad con la puesta en servicio de la línea Valladolid-Palencia-León, y que, además, se perfila como nodo de las circulaciones de alta velocidad del norte del país.