Los escritores Lorenzo Silva y Javier Sierra y el cineasta y también escritor Rodrigo Cortés se darán cita en la primera edición del ciclo "Diálogos a pie de página’"

El Teatro Principal de Palencia acogerá del 9 al 11 de febrero la primera edición de ‘Diálogos a pie de página’, un ciclo de encuentros literarios que reunirá a los escritores Lorenzo Silva y Javier Sierra y al cineasta y también escritor Rodrigo Cortés con las periodistas y escritoras Berna González Harbour y Esther Paniagua y el detective Óscar Rosa.

Esta iniciativa, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Palencia a través de su Concejalía de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, surge como un espacio de debate en torno a la creación literaria y su relación con otros ámbitos. «‘Diálogos a pie de página’ invita a los espectadores y lectores a descubrir cómo una misma pregunta puede dar lugar a relatos distintos, cómo un motivo común se convierte en espejo, en contrapunto, en revelación», ha manifestado hoy en rueda de prensa el editor José Ángel Zapatero, promotor de estos encuentros.

Los tres diálogos —«tres formas de escuchar cómo la literatura se prolonga más allá de los libros: en la voz, en el pensamiento, en la mirada del otro»— serán moderados por los periodistas Angélica Tanarro, Agustín Romero y Almudena Álvarez y abordarán cuestiones como las relaciones entre el cine y la literatura (en una conversación que lleva por título ‘Palabras de película’), el modo en que las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial pueden cambiar la creación literaria (bajo el título ‘¿Y si el próximo bestseller fuera escrito por la IA?’) y el reflejo de las historias policiales, de intriga y crímenes en las letras (en una charla denominada ‘La fascinación por el mal’). Esta cita, ha destacado el concejal de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas del Ayuntamiento capitalino, Fran Fernández, «pretende abrir ese espacio de reflexión compartida que ponga en diálogo voces, perspectivas y sensibilidades distintas en torno a un mismo espacio común. El público podrá descubrir cómo un motivo compartido se transforma y adquiere múltiples matices en manos de cada autor». Finalizados los diálogos, los autores firmarán ejemplares de sus últimas obras.

Las entradas, gratuitas, se podrán retirar en el Teatro Principal de Palencia los días 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de enero y 6, 7, 9, 10 y 11 de febrero en horario de 9.00 a 14.00 y de 18.30 a 21.00 horas. Asimismo, la organización ha puesto a disposición del público, a partir del 16 de enero, invitaciones en las librerías Amarilla, Ateneo, Del Burgo e Iglesias y sugiere a aquellas personas que hayan retirado sus entradas y que finalmente no puedan asistir a devolver las mismas en las taquillas del Principal para facilitar el acceso de otros interesados.

Programación

La programación arrancará el lunes 9 de febrero (19.00 horas) con el cineasta y escritor Rodrigo Cortés y la periodista y escritora Berna González Harbour, moderados por la periodista Angélica Tanarro. Ambos creadores dialogarán sobre algunos de los libros que se han llevado a la gran pantalla y las claves de estas adaptaciones en ‘Palabras de película’. Conocido por filmes como Buried y Luces Rojas y tras haber dirigido a intérpretes de la proyección de Robert de Niro, Sigourney Weaver, Cillian Murphy, Ryan Reynolds o Uma Thurman, Rodrigo Cortés puede presumir también de una prolífica carrera como escritor. Es autor de textos como Verbolario o Cuentos telúricos. En 2025, y junto al ilustrador Tomás Hijo, ha publicado La piedra blanda (Random House), una mezcla de novela gráfica, grabado y códice medieval.

Por su parte, Berna González Harbour, una de las escritoras más destacadas de novela negra en lengua española y también periodista literaria y columnista de El País, es Premio Dashiell Hammett por El sueño de la razón (Destino), última novela de una saga protagonizada por la comisaria Ruiz cuya primera entrega, Verano en rojo, ha sido llevada al cine en 2023 por Belén Macías. Sus últimos libros son el ensayo Goya en el país de los garrotazos y la novela Qué fue de los Ligthouse (Destino, 2025).

Al día siguiente (martes 10, a las 19.00 horas) será el turno de Javier Sierra que, junto a Esther Paniagua, conversarán en ‘¿Y si el próximo bestseller fuera escrito por la IA?’ sobre cómo las nuevas tecnologías, y en especial la Inteligencia Artificial, están cambiando la creación artística y literaria. Y es que la irrupción de la IA en el ámbito literario ha abierto un abanico de nuevos horizontes para la creatividad y la innovación, aunque destapa un tiempo de enormes desafíos para la autenticidad y lo genuino de la escritura. La mesa será moderada por el periodista Agustín Romero.

Tras ganar el Premio Planeta con El fuego invisible, Javier Sierra es el único escritor español en alcanzar el top 10 de los más vendidos en Estados Unidos. Autor de títulos célebres como La cena secreta, El maestro del Prado, La dama azul o El ángel perdido, su último libro es El plan maestro (Planeta, 2025), una novela que nos habla de los «maestros instructores» y del arte como motor de la civilización.

Especializada en la intersección entre tecnología y sociedad, Paniagua es periodista y ensayista con más de una decena de premios de periodismo, divulgación y liderazgo en España y Europa y autora del libro Error 404. ¿Preparados para un mundo sin internet? (Debate, 2021). Ha sido reconocida como una de las mejores escritoras científicas de Europa, elegida como una de las ‘Top 100 Mujeres Líderes de España’, y entre las ‘100 Personas Más Creativas en los Negocios’ por la revista Forbes.

‘La fascinación por el mal’ será el último de los tres diálogos programados en la primera edición de este ciclo. La cita -tendrá lugar el miércoles 11 (19.00 horas)- contará con el escritor Lorenzo Silva y el detective privado Óscar Rosa que, moderados por Almudena Álvarez, darán respuesta a cuál es la distancia real entre esos espacios fronterizos que cruzan la ficción y la realidad cuando se habla de crímenes y otros sucesos oscuros propios de la condición humana.

Silva es uno de los grandes referentes de la literatura contemporánea y varios de sus ochenta y ocho libros publicados han sido traducidos a catorce idiomas. Ha escrito, entre otros, La flaqueza del bolchevique, Carta blanca (Premio Primavera 2004) o El lejano país de los estanques (Premio Ojo Crítico 1998). Suya es también la serie protagonizada por los investigadores Bevilacqua y Chamorro: El alquimista impaciente (Premio Nadal 2000), La marca del meridiano (Premio Planeta 2012) o su último libro Las fuerzas contrarias (Destino, 2025) son algunas de las novelas que la integran. Junto con Noemí Trujillo firma una serie policiaca, cuya entrega más reciente es La Innombrable (Destino, 2024).

Detective privado, profesor universitario y escritor, Óscar Rosa ha publicado numerosos artículos especializados en libros colectivos sobre investigación privada y, desde 2022, es autor del conocido podcast Historias de detectives de verdad bajo el alter ego de El Loco del Fondo. Es autor de Aforismos detectivescos (Genal, 2024), del ensayo De Baker Street al Paseo de la Castellana (Ariel, 2025) y del libro de aforismos Detectiverías (Genal, 2025).

‘Susurros’: la palabra hecha música

La palabra, en esta ocasión cantada, protagoniza también la primera edición del ciclo en formato acústico ‘Susurros’ que, con el patrocinio del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, reunirá a tres figuras esenciales de la canción de autor en español, cuyas trayectorias y miradas artísticas dialogan desde la madurez y la poesía. De esta manera, a las tablas del Principal se subirán Santiago Auserón -el 31 de enero (20.00 horas)- con una propuesta que funde diversas tradiciones de la música popular española e internacional en un repertorio de gran coherencia formal; Luis Pastor, referente indiscutible de la canción de autor desde los años setenta -el 7 de febrero (20.00 horas)-; y Pedro Guerra, uno de los autores más respetados y queridos del panorama musical -el 14 de febrero (20.00 horas)-.

Hay que recordar que los abonos y entradas sueltas están a la venta tanto en la taquilla del Teatro Principal como a través de la web www.susurros.es. El abono para los tres conciertos tiene un precio de 58 euros, mientras que las entradas sueltas están disponibles a partir de 12 euros.

‘Susurros’ apuesta por «un formato íntimo y sin artificios, donde la música y la palabra se funden para generar una experiencia cercana y profundamente emocional». El ciclo nace con la vocación de convertirse en «un punto de encuentro entre artistas y público, alrededor de canciones sinceras, historias compartidas y melodías que permanecen en la memoria».