El elenco infantil al completo de ‘Padre no hay más que uno’, con AMGu en Guardo

El Cine AMGu será el punto de encuentro este sábado, a partir de las 18 horas, de todo el elenco infantil de la exitosa saga Padre no hay más que uno, un acontecimiento único en España y una fecha especialmente señalada para los incondicionales de una película que ha hecho reír a carcajadas a millones de espectadores desde que se estrenara la primera parte el 2 de agosto de 2019, hace ahora siete años.

Esta proyección especial organizada por la Agrupación Musical de Guardo (AMGu) en su empeño por acercar la cultura en todas sus vertientes a los venimos del noroeste de la provincia, marca un punto de inflexión en la franquicia dirigida por Santiago Segura -que no se sumará a la comitiva al

estar inmerso en pleno rodaje de Torrente 6- y representa la única ocasión en la que todos los actores infantiles se dan cita en un mismo cine del país, convirtiendo a Guardo en punto de encuentro emocional para miles de familias. En pantalla y a pie de calle, volverán a brillar Martina D’Antiochia (Sara García Loyola), Calma Segura (Carlota), Luna Fulgencio (Rocío), Carlos González Morollón (Dani) y Sirena Segura (Paulita), los cinco hijos que han crecido junto a la saga. A este quinteto se suma también la participación destacada de Blanca Ramírez en la quinta entrega como Cris.

La jornada, titulada Menudo reencuentro, ofrecerá mucho más que una proyección al uso. Los jóvenes intérpretes protagonizarán un photocall exclusivo con sus fans, brindando momentos de cercanía con el público que se acerque hasta la plaza del Ayuntamiento, donde también se desarrollará un breve coloquio con los intérpretes conducido por Erica González como paso previo a la proyección de la cinta, que en su estreno en Guardo ya reunió a más de un millar de espectadores. Las entradas están ya a la venta en taquilla y en www.amgu.org.

“Es una despedida de saga emotiva y una oportunidad única para ver reunidos a los niños que han marcado a toda una generación de espectadores”, resume el director de AMGu, Manuel Dos Santos. “Estos encuentros son solo posibles en grandes ciudades y en festivales especializados, por lo que tenerlos en Guardo es una suerte y un privilegio”, enfatiza.

TURISMO EN EL ALTO CARRIÓN

Aprovechando su visita a la provincia de la mano de AMGu, descubrirán algunos de los rincones más emblemáticos de la Montaña Palentina en un recorrido turístico que llevará a los actores por alguno de los tesoros naturales del Alto Carrión. En este contexto, visitarán Guardo, Velilla del Río Carrión (fuente tamárica La Reana, mirador…) y la parte más occidental de la Ruta de los Pantanos, con una parada especial en Cardaño de Arriba.

La elección de este pueblo no ha sido fruto del azar, sino que este es el lugar en el que Luna Fulgencio veranea, una localidad que visita con frecuencia dados los vínculos familiares de la actriz con este bello rincón de Palencia. No en vano, y tal y como señala Dos Santos, la propia Fulgencio ha estado “muy involucrada” con el encuentro en la que considera su segunda casa y en el que este mismo verano presentó su último filme, Sin cobertura.

Con esta iniciativa, AMGu no solo demuestra su cariño a Fulgencio y su reconocimiento a una saga que ha entretenido a toda España, sino que también refuerza su compromiso con la promoción del patrimonio natural y cultural de la zona. “La combinación de cine, infancia y naturaleza convierte esta cita en una experiencia inolvidable que une generaciones”, manifiesta Dos Santos.

SERIE P

Menudo reencuentro se enmarca en Serie P. El Ciclo de Cine Español de la Montaña Palentina, con el que AMGu pone el foco en el cine nacional. La iniciativa se desarrolla durante todo el año, y en ella tienen cabida actores, directores, productores o músicos, que comparten a través de conferencias, debates y photocalls con los vecinos de la comarca de Guardo la magia del cine y los secretos de cada una de las películas que se proyecten en Serie P, letra con la que se hace un guiño a Palencia.

“Con este ciclo se refuerza la apuesta por la cultura, y en especial, al cine hecho en España, que tantos buenos momentos nos hace pasar. Es un homenaje a todos ellos”, concluye Dos Santos.