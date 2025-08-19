Eduardo Santiago Calleja nombrado nuevo subdelegado del Gobierno en Palencia

Eduardo Santiago Calleja es desde hoy el nuevo subdelegado del Gobierno en Palencia tras producirse en el día de ayer su nombramiento por parte del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

Nacido en Palencia en 1995, Eduardo Santiago es graduado en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad de Salamanca. Fue el senador más joven de España durante la breve XIII Legislatura (2019) en la Cámara Alta. Entre 2021 y 2023, ejerció como jefe de gabinete del alcalde del Ayuntamiento de Venta de Baños, compaginando este cargo con la preparación de oposiciones a la Administración local. En 2024 y 2025 aprobó como Técnico de Administración General en la Diputación Provincial de Palencia y en el Ayuntamiento de Valladolid, respectivamente.

Hasta su nombramiento como subdelegado del Gobierno en Palencia, desempeñaba el puesto de Técnico en el servicio de Planes Provinciales de la Diputación de Palencia, encontrándose en excedencia en su plaza del Ayuntamiento de Valladolid. Está activamente vinculado a la vida orgánica del PSOE de Palencia, donde ocupa los cargos de secretario de organización en la Agrupación Local y secretario de formación de la ejecutiva provincial.

Tras su nombramiento ha asegurado: “Asumo este cargo con gran responsabilidad, y con un compromiso de servicio cercano a mi provincia y de atender todas las demandas justas que surjan”. Además, debido a la emergencia por los incendios declarados en el norte de la provincia, y pese a encontrarse la Subdelegación del Gobierno en un periodo de interinidad tras la jubilación de Ángel Domingo Miguel, la Administración General del Estado ha estado presente en todo momento en la gestión de la crisis.

El nuevo subdelegado del Gobierno en Palencia, que ha tomado posesión esta misma mañana, había estado informado durante todo el fin de semana por los responsables de Protección Civil y, de manera inmediata tras asumir el cargo a todos los efectos, se ha dirigido a las zonas afectadas, habiendo asistido previamente al CECOPI convocado esta mañana en la delegación territorial de la Junta de Castilla y León, y estando en contacto con el delegado territorial, como responsable de la emergencia, así como con el teniente coronel de la Guardia Civil en Palencia.

En palabras del nuevo subdelegado y en referencia a los incendios que afectan a la provincia, “El Gobierno de España ha estado, está y estará presente en Palencia, colaborando como siempre, con las instituciones y trabajando por mejorar la situación para la ciudadanía”.