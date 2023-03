Ecologistas en Acción denuncia que unos furtivos han matado a un lobo en la Montaña Palentina. En un comunicado afirman que “según la escasa información que ha transcendido, el lobo fue disparado en una carretera de La Pernía la tarde/noche del último día de febrero y después hallado muerto por personal de la administración” .

El colectivo asegura que “lamentablemente en la comarca este episodio no se verá como un problema, más bien todo lo contrario, dada la conflictividad creada en torno a esta especie. El lobo ha pasado a ser una especie protegida y como tal debe ser tratada. En la zona en cuestión, y en toda la Montaña, muchos de sus habitantes y los colectivos de cazadores y ganaderos, incluso parte del personal de la administración, no verán con malos ojos lo ocurrido, síntoma de un sistema putrefacto donde no se respeta ni siquiera la legislación vigente”.

El comunicado continúa afirmando que “si los vecinos de La Pernía consideran que el lobo es parte de sus problemas, no están entendiendo nada de la dirección del mundo actual. Matar lobos no va a solucionar su despoblación galopante, su falta de infraestructuras y servicios, la sorprendente poca aceptación turística, el cierre del colegio, la disminución de servicios médicos, y la carretera autonómica en pésimas condiciones. No deberían olvidar que desde la Unión Europea, la que financia en su mayoría gran parte de sus actividades, se trabaja en la conservación de la especie. Tampoco ayudan las declaraciones de su alcalde en contra del lobo, tendría que estar más preocupado de esos problemas, y del fracaso estrepitoso de la Residencia de Ancianos con una inversión despilfarrada, en lugar de crear un clima de desprecio hacia la legalidad vigente para intentar hacer olvidar los graves problemas que sufre el municipio”.

Ecologistas en Acción “lleva tiempo advirtiendo del furtivismo en la Montaña Palentina, con ciervos disparados desde las carreteras de forma recurrente y ahora este hecho que demuestra que, lejos de disminuir, se mantiene sostenido en el tiempo siendo uno de los puntos calientes probablemente de todo el norte de España. Sólo con la buena disposición y actuación del Seprona y su patrulla de Barruelo de Santullán se intenta poner freno al furtivismo, a pesar de los medios disponibles frente a la magnitud del problema. Con la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen Especial la conservación de la especie debe ser real y su protección efectiva, es por ello, que desde la asociación ecologista se va a trabajar para intentar mitigar esta vergüenza”.