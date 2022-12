Dos madres denuncian un presunto caso de “bullying” en un centro educativo de la capital

Según informa el parte de sucesos de la capital, A las 10:45 horas del viernes se recibe una denuncia de 2 madres por un presunto caso de “bullying” en un centro educativo de la capital. Se hace cargo la Unidad Agente Tutor.

A las 21:55 horas, en Av. Ponce de León. Se auxilia a una menor, de 14 años, que se encontraba con una fuerte intoxicación etílica, consciente y con espuma en la boca. Se realiza una primera valoración y asistencia de la menor hasta la llegada de la ambulancia que procede a su traslado al Hospital Rio Carrión. Se da aviso a la madre para su conocimiento y que se haga cargo de la menor.A las 01:30 horas del día 4 de diciembre se acude junto a PN a C/ Rizarzuela y se identifica a 2 varones implicados en una pelea. El agredido, varón de 52 años, presentaba una herida abierta en la cara producida al ser golpeado con un vaso y fue trasladado en ambulancia al Hospital Rio Carrión. El agresor, varón de 38 años, fue detenido tras detectarse que tenía decretada una orden judicial de búsqueda y detención.

A las 07:50 horas del sábado se detectan daños por vandalismo afectando a las terrazas de varios bares de la C/ Estrada así como contenedor volcado en la calzada en C/ Alfonso X el Sabio. No se localiza al/los autor/es.