Dos detenidos por robar varias calderas en Villamediana

La Guardia Civil de Palencia, dentro del marco de la Operación Armica, ha detenido a dos personas, de 37 y 43 años, ambos de nacionalidad española, como supuestos autores de dos delitos de robo con fuerza en las cosas. Los hechos tuvieron lugar a principios del mes de agosto, cuando durante dos noches, los detenidos accedieron a una finca de la localidad palentina de Villamediana en la que se guardaban calderas y piezas de recambio, siendo sorprendidos en la segunda ocasión por el propietario de la instalación.

Seguidamente esta persona avisó a la Guardia Civil, acudiendo varias patrullas al lugar, y tras inspeccionar las inmediaciones, localizaron el vehículo en un camino cercano. Tras una serie de investigaciones, se pudo determinar la identidad de las dos personas que efectuaron dichos robos pudiendo, además, esclarecer otro delito de hurto de baterías efectuado en la localidad de Becerril de Campos por uno de los detenidos.