El domingo 24 de agosto la residencia BañoSalud de Venta de Baños acogerá el concierto como centro ganador del concurso de vídeos musicales organizado por Palencia Sonora

Durante la pasada edición del Festival Palencia Sonora la organización puso en marcha un concurso de vídeos musicales en playback dirigido a residencias de la tercera edad y centros de personas dependientes. A esta convocatoria se presentaron 33 propuestas a cargo de 16 entidades como la residencia Santa María del Camino, el Centro Asistencial San Juan de Dios, el Centro de Día Son Ángeles, el centro de vida independiente Fidel Ramos, Fundación Personas, CPREE Carrechiquilla, la residencia de mayores San Telmo, la Fundación San Cebrián, el espacio abierto Ángel Aguado / Fundación San Cebrián, la residencia La Milagrosa de Baltanás, la asociación Síndrome Down de Palencia, el centro de mayores San Joaquín y Santa Ana de Villoldo, el centro de día Villa San José, Fundación Personas de Aguilar de Campoo y la asociación Salud Mental de Palencia.

De entre todas las propuestas presentadas, el jurado compuesto por integrantes de la organización de Palencia eligió como ganador al vídeo musical “Queen” elaborado por los usuarios de la residencia BañoSalud de Venta de Baños. El premio otorgado por el Festival consistía en una actuación musical, sufragada por Palencia Sonora, en el centro ganador. Será este domingo 24 de agosto cuando las instalaciones de BañoSalud (C.Barbotan,2, 34200 Venta de Baños) acojan, a partir de las 17:30 horas el concierto de Per-versiones. El concierto está abierto a todo el público. El grupo, compuesto por Aris Abad y Cesar Rojo, ofrecerá un concierto en el que realizarán versiones de grupos y artistas de décadas pasadas.