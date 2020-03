Disney confía en la empresa palentina Roams para el lanzamiento nacional de su nueva plataforma de streaming / Disney Plus

Según informa la agencia ICAL, la empresa palentina Roams se convierte en una de las primeras firmas españolas en la que Disney confía para lograr llegar al máximo número de usuarios con el lanzamiento de su nueva plataforma de streaming, Disney Plus, que verá la luz el próximo 24 de marzo en España.

El CEO de Roams, Eduardo Delgado, afirmó que “están muy satisfechos por la oportunidad que ha brindado un gigante como Disney”, quien apuntó que “se enfrentan a un gran desafío, por lo que van a apostar por ello como han realizado hasta ahora con cada uno de los proyectos que se han puesto por delante”.

De esta forma, Disney Plus pondrá a disposición del usuario un amplio abanico de contenidos, incluidos todos aquellos que actualmente se encuentran disponibles en otras plataformas de contenidos. En total, algo más de 7.500 episodios de series de televisión, entre las que se encontrarán todas las de Disney, Marvel, Star Wars y National Geographic, además de la serie completa de Los Simpsons. A mayores, destacan otras 500 películas.

El servicio que llegará a España, el próximo 24 de marzo, ostentará un precio de 69,99 euros al año o 6,99 euros al mes, aunque, gracias a una oferta de lanzamiento, el contenido audiovisual estará disponible hasta el próximo 23 de marzo, día previo al estreno de Disney Plus. En este caso, el precio será de 59,99 euros de forma anual, es decir, una cuota de 4,99 euros mensuales. Tal es así que, la plataforma contará con un período gratuito de prueba de siete días, el cual no estará disponible antes de la fecha de lanzamiento de Disney Plus.

El contenido se podrá visualizar hasta en cuatro dispositivos de forma simultánea, ya sea móvil, ordenador, tablet o Smart TV, además de servicios de streaming. Asimismo, existirá la posibilidad de descargar el contenido hasta en un total de diez dispositivos, así como la implantación de un control parental con la posibilidad de establecer un perfil específico para los más pequeños.