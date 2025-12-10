La Diputación transforma el antiguo matadero de Astudillo en un gimnasio municipal

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, acompañada por el diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso, el diputado de zona, Eduardo Tejido, y el alcalde de Astudillo, Luis Santos, ha visitado hoy la localidad para conocer distintas actuaciones ejecutadas y en ejecución financiadas por la institución provincial en el marco de los Planes Provinciales y otras líneas de subvención.

Durante la visita, se ha destacado especialmente la obra actualmente en ejecución para la reforma del antiguo matadero municipal, que se está adaptando para su uso como gimnasio municipal, una actuación considerada estratégica para el fomento del deporte y de hábitos de vida saludables en el municipio.

La Diputación de Palencia ha concedido para este proyecto una subvención de 118.000 euros. El antiguo matadero, en desuso desde hace casi veinte años, está siendo reformado y ampliado para convertirse en una instalación deportiva moderna y funcional, con dos salas de entrenamiento, espacios para actividades colectivas, vestuarios, zona de recepción y dependencias auxiliares.

El nuevo gimnasio dará respuesta a una demanda planteada por los clubes deportivos locales —como el Club Triatlón Astudillo y el Club de Fútbol de Astudillo— así como por asociaciones educativas y sociales del municipio, y se enmarca en la estrategia municipal y provincial de promoción del deporte y la vida activa.

Durante su estancia, la presidenta también ha conocido otras intervenciones ya ejecutadas con financiación de la Diputación a través de los Planes Provinciales.

Entre ellas, la renovación del pavimento de la calle Colagua, que ha contado con una aportación provincial de 75.283 euros sobre un presupuesto total de 107.546 euros. Los trabajos han permitido mejorar la calzada y las aceras, así como renovar las redes de abastecimiento, saneamiento y alumbrado público en un espacio urbano situado junto a la Iglesia de Santa Eugenia.

Asimismo, se ha ejecutado la renovación del pavimento de la calle Canóniga, con una inversión de la Diputación de 81.164 euros y un presupuesto total de 115.948 euros.

Desde 2015, la Diputación de Palencia ha destinado alrededor de 2 millones de euros en ayudas e inversiones en la localidad de Astudillo, reafirmando su compromiso con el desarrollo de los municipios, la mejora de los servicios públicos y la calidad de vida de sus vecinos.