La Diputación presenta el diagnóstico del Plan Provincial de Abastecimiento que garantizará agua de calidad y sostenible en todos los municipios

La Diputación de Palencia ha presentado en el encuentro anual de la Escuela de Alcaldes, que ha reunido a cerca de un centenar de primeros ediles y presidentes de entidades locales menores, el Plan Provincial de Abastecimiento de Agua Potable, el documento técnico más completo elaborado hasta ahora sobre el estado del suministro en los 190 municipios de la provincia.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armiséen, que ha inaugurado el encuentro acompañada por la vicepresidenta primera y diputada de Hacienda y Administración General, María José de la Fuente; el diputado delegado del SAM, Adolfo Palacios; y la jefa del Servicio, Mar Moreno, ha valorado este plan como “una hoja de ruta imprescindible para asegurar el presente y el futuro hídrico del medio rural”.

Este plan, cuyo diagnóstico se ha dado a conocer en detalle, permitirá priorizar inversiones, modernizar infraestructuras críticas y dotar a los ayuntamientos de herramientas técnicas para planificar con rigor, situando el abastecimiento como una de las grandes prioridades de la institución para los próximos años.

El plan analiza por primera vez de manera detallada y georreferenciada captaciones, depósitos, conducciones, bombeos y núcleos abastecidos, y detecta situaciones que requieren intervención inmediata.

Entre sus conclusiones, se identifican 21 núcleos con problemas de escasez y 15 con contaminación en origen, afectando en conjunto a casi 4.000 habitantes. Además, el estudio recoge que entre 2012 y 2024 se suministraron 48 millones de litros de agua mediante camiones cisterna, un dato que evidencia la necesidad de una estrategia provincial coordinada. El 84 % de los municipios que necesitaron cisternas no pertenecían a sistemas mancomunados, lo que refuerza la conveniencia de avanzar hacia modelos de gestión compartida y más resilientes.

La presidenta de la Diputación también ha presentado ante los alcaldes y presidentes de las entidades locales menores el Presupuesto 2026 que, presentado en tiempo y forma, ya ha sido aprobado por el Pleno de la Institución para que entre en vigor el 1 de enero, dando así la posibilidad a los municipios de planificar sus actuaciones y proyectos.

El Presupuesto 2026 es, con 107,8 millones de euros el mayor de la historia de la Diputación, tiene deuda 0 y desina 4 de cada 10 euros a inversiones, que suman más de 42 millones de euros. “El futuro del medio rural se construye con planificación, inversión y hechos, y esa es la línea en la que seguimos trabajando”, ha concluido.

Tras la presentación del Plan de Abastecimiento, la jornada ha enlazado con el bloque formativo centrado en la estabilidad presupuestaria y la gestión económica responsable en las entidades locales. La interventora general de la Diputación, Inmaculada Grajal Caballero, ha desarrollado una ponencia detallada sobre el papel del órgano interventor en el control de los principales principios fiscales: estabilidad presupuestaria, regla de gasto y objetivo de deuda pública. También ha abordado las posibilidades actuales de destinar el superávit municipal a inversiones financieramente sostenibles, una herramienta que cobra especial relevancia para reforzar infraestructuras básicas como las hidráulicas sin comprometer el equilibrio económico.

Por su parte, José Antonio Fernández Martín, secretario–interventor del SAM, ha explicado los requisitos, fases y criterios de evaluación que intervienen en la elaboración y el seguimiento del Plan Económico-Financiero, obligatorio para aquellas entidades que incumplan los objetivos fiscales o la regla de gasto. Su intervención ha aportado claridad sobre las medidas de corrección que deben incluirse, el proceso de aprobación y la importancia de actuar con anticipación para evitar desviaciones que comprometan la gestión municipal.

Con una amplia participación y un enfoque que combina infraestructura esencial, rigor económico y apoyo técnico a las corporaciones locales, la Diputación de Palencia reafirma con esta jornada su compromiso con la modernización de los servicios públicos, la cooperación municipal y la gestión responsable de los recursos en toda la provincia.