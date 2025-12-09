La Diputación palentina resuelve con 511.776 euros las ayudas a ayuntamientos para los colegios de infantil y primaria del medio rural

La Diputación de Palencia aprobaba esta mañana en la Junta de Gobierno, dentro del apartado de CULTURA las resoluciones de ayudas a ayuntamientos o de sus juntas vecinales para la atención de los colegios de infantil y primaria del medio rural: 271.776 para el mantenimiento de 36 centros de 32 municipios y 240.000 para obras de reparación, conservación y mejora de 26 centros de 23 localidades, por un montante total de 511.776 euros. La financiación procede por un lado de la institución provincial 391.776 euros en total y de la Junta de Castilla y León, 120.000 euros.

AYUDAS AL MANTENIMIENTO. Tras el visto bueno de la Comisión de Cultura, la Junta de Gobierno aprobó estas ayudas a los centros por importe de 271.776 euros, con cargo a los ejercicios presupuestarios 2025 y 2026.

LOS BENEFICIARIOS de estas ayudas, que oscilan entre los 3.144 y los 16.296 euros, son los ayuntamientos de la provincia, incluidas sus juntas vecinales, con algún colegio de educación infantil de segundo ciclo o primaria en su territorio municipal. En total 36 centros, de 32 municipios, que recibirán un total de 271.776 euros, conforme a los requisitos de baremación y en referencia al informe emitido por la Dirección Provincial de Educación; y se subvencionan gastos corrientes relativos a calefacción, consumo de energía y agua, conservación y reparación de la maquinaria, instalación y utillaje del centro, así como la adquisición de material fungible educativo y de limpieza que se hayan realizado en el periodo de septiembre de 2025 hasta el 31 de julio de 2026.

Recordar que esta convocatoria deriva de la que se aprobó en pandemia, destinada a la necesidad de una mayor atención en las labores de limpieza y desinfección de las aulas, y desde entonces se ha invertido en este tipo de ayudas (gastos generales de los centros educativos) cerca de millón y medio de euros desde la Diputación, con el fin de aminorar el elevado coste que supone para los ayuntamientos.

AYUDAS PARA OBRAS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA. La Diputación gestiona estas ayudas, fruto del convenio de la institución provincial con la Junta de Castilla y León, que con una idéntica aportación de 120.000 euros contribuyen a que los ayuntamientos atiendan su competencia de mantener los centros escolares.

LOS BENEFICIARIOS- En total son 26 centros de 23 localidades las beneficiarias de las ayudas, con ayudas que oscilan entre los 1.990 y los 24.000 euros. Tras analizar y evaluar las solicitudes presentadas por los propios municipios, la Comisión de Seguimiento del convenio ha determinado el reparto de este año. La iniciativa prima las inversiones que sirven para la sustitución o la consolidación de estructuras y cubiertas en los edificios educativos

Las subvenciones más altas de este año, que superan los 20.000 euros se destinan a los CEIP Castilla y León de Aguilar de Campoo y CEIP Anacleto Orejón de Astudillo, para obras en la cubierta.

Con más de 15.000 euros se subvencionan las obras del CEIP Ntra. Sra. del Carmen de Barruelo de Santullán, C.E.I.P. Otero de Guardo y los CEIP de Pradera de la Aguilera y Gómez Manrique de Villamuriel. Y con más de 10.000 las de los CEIP Modesto Lafuente de Cervera de Pisuerga, Ntra. Sra. de la Piedad de Herrera de Pisuerga, C.R.A. del Cerrato de Magaz de Pisuerga, C.E.I.P. Virgen del Brezo de Santibáñez de la Peña.

HASTA TREINTA MIL EUROS. Según establecen las bases de la convocatoria, se prima la ejecución obras en las estructuras y cubiertas de los edificios escolares, seguidas de las que conlleven mejoras en la higiene, el confort y la eficiencia energética de los inmuebles; las que se acometan para incrementar la seguridad, renovar los accesos o eliminar barreras arquitectónicas; y por último, los trabajos en las instalaciones de ocio y deporte del centro educativo. El presupuesto máximo de las obras de conservación y mantenimiento que pueden presentar los ayuntamientos es de treinta mil euros.