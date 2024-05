La Diputación palentina renueva su colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos por importe de 84.000 euros para apoyar el programa “Unidosis

La Junta de Gobierno de la institución provincial, que preside Ángeles Armisén, dictaminaba a favor en el apartado de Servicios Sociales la renovación del convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Palencia, por medio del cual la Diputación aporta un total de 84.000 euros (10.000 más que el año anterior) para contribuir en el coste que supone el desarrollo del “Programa UNIDOSIS”.

Se trata de un programa de adherencia terapéutica mediante Sistema Personalizado de Dosificación de medicamentos (SPD), que gestiona la entidad a través de las 45 ofici-nas de farmacia y botiquines de la provincia para controlar la medicación y así, mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población rural de Palencia.

El “Programa UNIDOSIS” tiene como objetivo facilitar el consumo racional y uso adecuado de medicamentos por usuarios a los que se les haya detectado problemas de cumplimiento de su tratamiento farmacológico tras una evaluación previa.

El SPD, es un dispositivo, similar a un blíster de comprimidos, en el cual el farmacéutico reacondiciona y distribuye toda la medicación sólida que toma el paciente de acuerdo con la posología prescrita.

Recordar que la Diputación palentina puso en marcha en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos este sistema de dosificación personalizada de medicamentos a usuarios dependientes de la provincia en 2021.

Los destinatarios de este sistema son los residentes con carácter permanente en locali-dades del medio rural; los pacientes crónicos y polimedicados mediante informe de sa-lud; los usuarios del Servicio de Salud de Castilla y León y otras mutuas; los residentes en su domicilio y por tanto, no institucionalizados; los usuarios de servicio de ayuda a domicilio o Teleasistencia o incluidos en el programa de Promoción de la Autonomía Personas o perceptores de la prestación económica de cuidados en el entorno; y aque-llos que declaren no pertenecer a otros proyectos de Sistema Personalizado de Dosifi-cación. Además, tendrán preferencia de inclusión en el proyecto las personas con en-fermedad mental crónica; los pacientes incumplidores de pautas de mediación; y las personas dependientes, con falta de figuras de apoyo o cuidador frágil donde no esté garantizada la correcta toma de medicación.

Las Oficinas de Farmacia adheridas a la iniciativa deben estar abiertas en municipios de la provincia; firmar el compromiso de adhesión al sistema; utilizar el material proporcio-nado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos; y el número máximo de personas atendi-das simultáneamente por farmacia deberá ser quince.

El convenio financia tanto la prestación del SPD a través de las oficinas de farmacia de la provincia como las actuaciones de promoción y difusión del proyecto.

El procedimiento de trabajo del programa y la cooperación y coordinación del COF de Palencia con el personal técnico de los CEAS para la captación y evaluación de nuevos pacientes, así como el seguimiento de los mismos durante el tiempo que permanezcan en el proyecto, se desarrollará de acuerdo a los documentos que se aprueben en la Comisión de Seguimiento constituida a tal efecto.