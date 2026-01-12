La Diputación palentina renovó el convenio con Global Nature por importe de 16.000 euros

La Diputación de Palencia ha renovado recientemente su compromiso con la recuperación y gestión de humedales esteparios en la comarca de Tierra de Campos a través de la aprobación de la Institución del convenio de colaboración con la Fundación Global Nature.

A través de este convenio, la Institución provincial aporta la cantidad de 16.000 euros para favorecer el turismo de naturaleza como producto turístico que caracteriza a la provincia, en este caso para el mantenimiento y gestión de los humedales de la Laguna de Boada, y la Nava de Pedraza.

La intención de la Diputación es dar continuidad a la colaboración con tal entidad, para potenciar los humedales esteparios de Tierra de Campos dada la importancia que tienen el turismo ornitológico, el turismo de naturaleza y el ecoturismo para desestacionalizar la demanda, promocionando los recursos naturales de la comarca y, como consecuencia de ello, los de toda la provincia, bajo criterios de sostenibilidad.

La Fundación Global Nature ha venido trabajando en la recuperación y gestión de humedales esteparios en Tierra de Campos desde el año 1998, proyecto que incluye la Laguna de Boada y la Laguna de Pedraza, que se han convertido en un punto importante para la invernada y reproducción de aves, así como la recuperación de hábitats de interés comunitario dentro de la Directiva Hábitat de la Unión Europea.

Entre sus labores están el aumento de la biodiversidad en estos humedales; el fomento del desarrollo de comunidades vegetales y animales características de estos espacios; la promoción de un reservorio de agua para la fauna instalada en los ecosistemas pseudoesteparios de Tierra de Campos; la realización de un seguimiento periódico del humedal para estudiar la evolución de las especies faunísticas asociadas al mismo, y el fomento del turismo ornitológico.

La Diputación colabora con diversas entidades vinculadas a la naturaleza, a su conservación y promoción, y participa en distintos proyectos ligados al turismo sostenible, con el fin de que Palencia sea referente a nivel de turismo de naturaleza, dada la importancia de sus recursos naturales, así como de los servicios y recursos turísticos unidos al mismo.

En concreto, la colaboración de la Diputación Provincial a través de su Servicio de Turismo, se articula en el ámbito de recuperación y gestión de humedales esteparios en la comarca de Tierra de Campos, con su Centro de Interpretación a la cabeza. A través de la subvención del coste que supone la gestión y el mantenimiento de la Casa Museo de la Laguna de Boada de Campos, en los trabajos de seguimiento de los procesos biológicos de los humedales, en la mejora de la divulgación y uso público, la realización de actividades, la promoción en redes sociales y otras cuestiones vinculadas a la gestión de terrenos y trabajos de manejos de agua de los humedales.