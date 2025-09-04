La Diputación palentina participa en SALAMAQ con dos lotes de ovejas de su rebaño churro de élite

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto al diputado de Agricultura y Ganadería, Jesús Sevilla, ha asistido hoy a la inauguración por parte del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de SALAMAQ 2025, feria agropecuaria de referencia nacional que se celebra hasta el día 8 de septiembre y que combina sector primario, innovación y tradición, subrayando con su presencia el papel clave del mundo rural en el desarrollo económico y social del país.

La Diputación de Palencia muestra, como cada año, su compromiso y capacidad técnica con la exhibición de dos lotes de un total de 8 ejemplares de su rebaño élite de ovino de raza churra, compuesto por 350 reproductoras en la finca Tablares y gestionado en colaboración con ANCHE.

Este rebaño es un ejemplo de innovación genética, mediante inseminación artificial, valoración y control de rendimientos, siendo referencia nacional en mejora y conservación de la raza churra.

El trabajo de la Institución provincial con este rebaño se centra en la mejora, conservación y difusión de la raza churra, a través de proyectos de selección genética, inseminación artificial, control de rendimientos y asesoramiento técnico, contribuyendo decididamente a la sostenibilidad, productividad y calidad del ovino autóctono.

La labor formativa junto a ANCHE, la transferencia de conocimiento, la divulgación de técnicas de manejo sostenible y el apoyo continuo a los ganaderos suponen un motor fundamental para la dinamización del medio rural.

La presencia en SALAMAQ 2025 se refuerza con la participación activa en jornadas técnicas, mesas redondas, talleres y degustaciones, destacando la importancia de la innovación, la digitalización rural y la formación de nuevas generaciones para afrontar los desafíos futuros del sector agropecuario, asegurando la continuidad, excelencia y reputación de la ganadería palentina en España.

La Diputación de Palencia pone de manifiesto en cada edición de SALAMAQ su voluntad por impulsar proyectos de vanguardia que permitan a los profesionales del campo avanzar hacia una agricultura y ganadería más sostenible, tecnológica y competitiva, abriendo oportunidades para un medio rural vivo y dinámico.

SALAMAQ 2025: Un espacio de referencia agropecuaria. SALAMAQ 2025, organizada por la Diputación de Salamanca, agrupa a centenares de expositores, empresas tecnológicas, servicios agrícolas y una importante muestra de ganado puro, consolidándose como escaparate de innovación, genética y tradición ganadera.

Es una cita imprescindible para los profesionales del sector primario, un foro de intercambio técnico y comercial y una ventana para la difusión de avances del sector.