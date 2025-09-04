Ganadería

La Diputación palentina participa en SALAMAQ con dos lotes de ovejas de su rebaño churro de élite

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto al diputado de Agricultura y Ganadería, Jesús Sevilla, ha asistido hoy a la inauguración de la feria agropecuaria de referencia nacional que se celebra en Salamanca hasta el próximo día 8 de septiembre.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto al diputado de Agricultura y Ganadería, Jesús Sevilla, ha asistido hoy a la inauguración por parte del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de SALAMAQ 2025, feria agropecuaria de referencia nacional que se celebra hasta el día 8 de septiembre y que combina sector primario, innovación y tradición, subrayando con su presencia el papel clave del mundo rural en el desarrollo económico y social del país.

La Diputación de Palencia muestra, como cada año, su compromiso y capacidad técnica con la exhibición de dos lotes de un total de 8 ejemplares de su rebaño élite de ovino de raza churra, compuesto por 350 reproductoras en la finca Tablares y gestionado en colaboración con ANCHE.

Este rebaño es un ejemplo de innovación genética, mediante inseminación artificial, valoración y control de rendimientos, siendo referencia nacional en mejora y conservación de la raza churra.

El trabajo de la Institución provincial con este rebaño se centra en la mejora, conservación y difusión de la raza churra, a través de proyectos de selección genética, inseminación artificial, control de rendimientos y asesoramiento técnico, contribuyendo decididamente a la sostenibilidad, productividad y calidad del ovino autóctono.

La labor formativa junto a ANCHE, la transferencia de conocimiento, la divulgación de técnicas de manejo sostenible y el apoyo continuo a los ganaderos suponen un motor fundamental para la dinamización del medio rural.

La presencia en SALAMAQ 2025 se refuerza con la participación activa en jornadas técnicas, mesas redondas, talleres y degustaciones, destacando la importancia de la innovación, la digitalización rural y la formación de nuevas generaciones para afrontar los desafíos futuros del sector agropecuario, asegurando la continuidad, excelencia y reputación de la ganadería palentina en España.

La Diputación de Palencia pone de manifiesto en cada edición de SALAMAQ su voluntad por impulsar proyectos de vanguardia que permitan a los profesionales del campo avanzar hacia una agricultura y ganadería más sostenible, tecnológica y competitiva, abriendo oportunidades para un medio rural vivo y dinámico.

SALAMAQ 2025: Un espacio de referencia agropecuaria. SALAMAQ 2025, organizada por la Diputación de Salamanca, agrupa a centenares de expositores, empresas tecnológicas, servicios agrícolas y una importante muestra de ganado puro, consolidándose como escaparate de innovación, genética y tradición ganadera.

Es una cita imprescindible para los profesionales del sector primario, un foro de intercambio técnico y comercial y una ventana para la difusión de avances del sector.

