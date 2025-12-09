La Diputación de Palencia renueva su compromiso con el C.D Maristas con un incremento de la aportación del 9,09%

La Diputación de Palencia, aprobó esta mañana en la Junta de Gobierno el convenio de colaboración con el Club deportivo Maristas (Palencia Baloncesto) para la temporada 2025/ 2026, por importe de 240.000 euros, en dos ejercicios, 80.000 en el presupuesto de 2025 y 160.000 en el ejercicio 2026. Supone un incremento de 9,09% (20.000 euros) respecto al año anterior, y con ello pone de manifiesto su apuesta y compromiso por el deporte tanto base, como del máximo nivel, como es el caso del equipo morado que, tras su paso por ACB, lo que sin duda fue un hito histórico dentro del deporte palentino, vuelve a jugar esta temporada 2025/ 2026 en la LEB Oro, donde es uno de los equipos mejor considerados.

Más de 4.500 personas en cada partido del equipo, que llenan prácticamente el pabellón municipal, contando el club con cerca de 3.000 abonados, el mayor club deportivo de Palencia en los últimos años. Año tras año el Club ha demostrado seriedad y competencia en su trabajo directivo y técnico, reconocido en los distintos ámbitos del deporte.

El club lleva el nombre de Palencia por toda la geografía nacional, y es un referente en el deporte del baloncesto. Todo esto supone -además del impacto social a que nos hemos referido- un importante impulso económico para Palencia, puesto que trae a Palencia un buen número de aficionados de los equipos rivales, así como la difusión de la LEB ORO.

En este sentido hay que reseñar la proyección exterior de Palencia, apoyada desde la Diputación con 10.000 euros a mayores, mediante una campaña de promoción turística, de la marca Palencia Turismo, bajo el lema “Turismo con Pé”, rotulada en el autobús que desplaza al equipo en sus encuentros deportivos.

EL CONVENIO. La colaboración con el Club Deportivo Maristas, tiene carácter bienal, y tiene por objeto contribuir en aminorar los gastos que tenga con motivo de su actividad deportiva ordinaria en la temporada 2025/ 2026. Lo que supone un apoyo importante con la intención de regresar a ACB, mientras el Club adquiere una serie de compromisos que se prolongarán durante toda la temporada, entre ellos destacan la colaboración en diferentes actividades escolares organizadas por el Servicio de Deportes de la Institución Provincial o diversas acciones publicitarias en el pabellón durante sus encuentros como local.

COLABORACIÓN CON LOS PROGRAMAS DE ESCOLARES. En los últimos años, el club ha visitado con su primer equipo -tanto técnicos como jugadores- en torno a 20 centros escolares de toda la provincia y ha colaborado también en programas como Campus Multideporte, o la Olimpiada escolar.

La Diputación de Palencia, en su afán por la promoción del deporte, que sin duda goza de muy buena salud en la provincia, y en el caso del baloncesto en particular, colabora no sólo en el mantenimiento de los clubes de baloncesto de la provincia, sino también con la delegación Provincial en la organización de la Liga Palentina de Baloncesto, en la que se consiguió hace cinco temporadas que los equipos de la provincia y de la capital jugaran juntos.