La Diputación de Palencia publica la concesión de las primeras acciones formativas para personal de oficios municipales

La Diputación de Palencia da un paso más en su compromiso con el fortalecimiento de los servicios públicos locales mediante la resolución de la convocatoria 2025 de formación dirigida al personal de oficios de las entidades

locales, una línea de ayuda de nueva creación que surge para dar respuesta directa a las necesidades expresadas por los ayuntamientos de la provincia.

La resolución publicada ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) concreta ahora las primeras acciones formativas aprobadas, con una dotación de 53.261 euros.

Esta iniciativa, enmarcada en el Programa Escuela de Empresarios y Emprendedores de la Diputación, permite a las entidades locales solicitar formación adaptada a sus requerimientos y dirigida a mejorar las competencias del personal municipal que desempeñan tareas esenciales en los oficios de mantenimiento, servicios, jardinería o electromecánica, entre otros.

Las primeras acciones formativas concedidas se desarrollarán en Baltanás y Villamuriel de Cerrato con la participación de ayuntamientos como Baltanás, Hornillos de Cerrato, Villamuriel de Cerrato, Pedraza de Campos, Mazariegos, Herrera de Valdecañas y Monzón de Campos, e incluyen cursos de construcción y servicios generales, jardinería y medio ambiente, electromecánica del automóvil y manejo de plataformas elevadoras.

Las acciones formativas aprobadas son:

· Construcción, mantenimiento y servicios generales: 20 horas (Baltanás)

· Jardinería y medio ambiente: 20 horas (Baltanás)

· Operario de plataforma elevadora móvil de personal: 20 horas (Villamuriel de Cerrato)

· Electromecánica del automóvil: 50 horas (Villamuriel de Cerrato)

Este programa formativo está dirigido al personal de oficios municipales, que incluye albañiles, fontaneros, electricistas, jardineros, operarios, entre otros perfiles, con el fin de actualizar y mejorar competencias técnicas, lo que se traduce en servicios públicos de mayor calidad para la ciudadanía.

La Diputación recuerda que las acciones formativas podrán realizarse hasta el final del ejercicio 2025, y aquellas que no se lleven a cabo podrían trasladarse a 2026 si hay disponibilidad presupuestaria.

Con esta iniciativa, la institución provincial responde eficazmente a las demandas de los pueblos, promoviendo la formación continua y el fortalecimiento de los recursos humanos en el ámbito local.