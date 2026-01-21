La Diputación de Palencia presenta su campaña “Irrepetibles” en FITUR

La artista y creadora de contenido, Carmen de Matos, ha protagonizado hoy la presentación oficial de la provincia en FITUR 2026, un acto que ha servido para dar a conocer la campaña turística “Irrepetibles” y situar a Palencia como destino cultural de referencia dentro del panorama turístico nacional.

El acto, celebrado en el stand de la Junta de Castilla y León (Pabellón 9 de IFEMA Madrid), ha tenido como eje central el Museo Territorial Campos del Renacimiento, un proyecto singular que convierte el territorio en museo y permite descubrir el Renacimiento español en los lugares para los que fue concebido.

Palencia ofrece un patrimonio que no se puede trasladar ni reproducir, solo se puede vivir in situ, y por ello, el valor de nuestro modelo turístico está basado en la autenticidad, la sostenibilidad y la identidad del territorio.

Carmen de Matos, joven pintora y divulgadora cultural, ha aportado una mirada contemporánea y cercana, que conecta el legado artístico del Renacimiento con nuevas generaciones y con públicos que descubren el patrimonio a través de nuevos lenguajes y formatos digitales. Su participación ha simbolizado el diálogo entre tradición y modernidad que define la propuesta turística de la provincia.

CAMPOS DEL RENACIMIENTO, EJE DEL RELATO CULTURAL. El Museo Territorial Campos del Renacimiento articula un itinerario cultural por cinco sedes en cuatro localidades de Tierra de Campos (Becerril de Campos, Cisneros, Fuentes de Nava y Paredes de Nava) a lo largo de 50 kilómetros, permitiendo al visitante desplazarse para descubrir las obras en su contexto original.

Desde su inauguración en junio de 2021, el proyecto ha recibido 58.657 visitantes, y se consolida como una de las iniciativas culturales más singulares de España. Durante 2025, 1.053 personas realizaron visitas guiadas, lo que refleja el interés por una experiencia cultural profunda y especializada.

“IRREPETIBLES”, UNA CAMPAÑA CON IDENTIDAD. La campaña presentada en FITUR se apoya en la idea de lo irrepetible: obras maestras del Renacimiento, paisajes abiertos, arquitectura popular, gastronomía tradicional y una forma de vivir el territorio ligada al tiempo, la calma y la autenticidad.

Durante el acto se proyectó el vídeo promocional de la campaña, protagonizado por embajadores culturales de la provincia, entre ellos artistas plásticos, escultores, músicos y especialistas en Historia del Arte, que ponen voz al legado creativo de Palencia y a su vigencia en el presente.

UN STAND CON UN SÍMBOLO RECONOCIBLE. El espacio expositivo de la Diputación ha contado como elemento central con la recreación del artesonado mudéjar de la iglesia de Santa María de Fuentes de Nava, uno de los grandes símbolos del proyecto Campos del Renacimiento y una de las piezas más fotografiadas del stand.

La Diputación de Palencia ha aprovechado su presencia en FITUR para reforzar su apoyo al sector turístico provincial, facilitando la participación de 44 entidades, asumiendo el coste de las acreditaciones, habilitando transporte gratuito y ofreciendo acceso al espacio comercial para profesionales.