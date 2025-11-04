La Diputación de Palencia financia con 40.000 euros el proyecto ‘Sembrando Futuro 2025-2026’ desarrollado con la Fundación Empresa Familiar

La sala de diputados del Palacio provincial ha presentado esta mañana el proyecto ‘Sembrando Futuro 2025/2026’ dirigido a jóvenes de la provincia de Palencia, al que la institución provincial destina 40.000 euros.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, acompañada del diputado del Área Social, Juan Antonio Obispo, la presidenta de la Fundación Empresa Familiar, Rocío Hervella, el director general, Alberto Guerra y la directora de proyectos, Miriam Fernández, y finalmente, el director Provincial de Educación, Sabino Herrero, han sido los encargados de presentar este proyecto.

El proyecto en marcha ‘Sembrando Futuro 2025-2026’ va dirigido a estudiantes de 4º de la ESO y se desarrollará en seis centros de la provincia con alumnado de la Comarca del Cerrato, con un objetivo claro, que los jóvenes estudien y se queden en Palencia. El

programa se implementará en la Comarca de Cerrato, y se realizará hasta el 30 de junio de 2026.

El programa combina herramientas digitales, actividades presenciales y apoyo online. Todo ello permitirá a los estudiantes identificar sus intereses y fortalezas, descubrir opciones educativas y profesionales acordes a sus perfiles, desarrollar habilidades sociales clave para su competitividad y, además, conocer de primera mano las necesidades del tejido empresarial palentino.

La presidenta de la Diputación palentina, Ángeles Armisén, asegura que “la institución provincial está implicada especialmente en apoyar a los jóvenes del medio rural, en su formación y empleo y en la retención del talento en esta provincia, con cursos, becas y ayudas a estudiantes, empleabilidad de los universitarios en empresas palentinas, transporte, residencia y en su necesidad de vivienda, adquisición, rehabilitación, etc., para que se puedan emancipar y desarrollar su proyecto de vida en esta tierra.. y sin duda este proyecto viene a impulsar y complementar este objetivo”.

Por su parte, la presidenta de Fundación Empresa Familiar, Rocío Hervella, destacó que este programa representa una oportunidad para conocer las ventajas que ofrece nuestro mundo rural, las oportunidades y empleos que ofrecen nuestras empresas, y con un objetivo fundamental: el arraigo de nuestros jóvenes a la comarca de El Cerrato para construir su proyecto de vida

JORNADAS DE EMPLEABILIDAD. Durante el primer trimestre del curso 2025-2026, el programa Sembrando Futuro llevará a cabo unas Jornadas de Empleabilidad dirigidas al alumnado participante. Esta experiencia combinará dinámicas prácticas, actividades grupales y contacto directo con el entorno empresarial, con el objetivo de fortalecer las competencias personales y profesionales de los jóvenes de El Cerrato.

Las jornadas incluirán dos talleres dinámicos y participativos, centrados en el desarrollo

de habilidades sociales clave y el Autoconocimiento para mejorar, en el futuro, sus

posibilidades de acceso al mercado laboral. Se trabajarán aspectos fundamentales como la comunicación, el trabajo en equipo, la empatía o la iniciativa, todo ello desde un

enfoque práctico, cercano y motivador, que favorecerá la implicación activa del alumnado.

Además, se llevará a cabo una original Yincana de Empresas de El Cerrato, en la que, a

través de distintos juegos y retos, los jóvenes podrán acercarse al tejido empresarial de su entorno. Esta actividad les permitirá conocer de primera mano qué tipo de empresas

existen en su comarca y cuáles son sus principales actividades, fomentando así el arraigo al territorio, la motivación personal y la conexión con su futuro profesional.

Estas jornadas se están desarrollado en los institutos de IES Recenvisto y IES Sagrado Corazón (Venta de Baños), IES Canal de Castilla y IES Don Bosco (Villamuriel de Cerrato), IES Jorge Manrique y IES Trinidad Arroyo (Palencia)-

Fechas. Hoy 4 de noviembre en el IES Canal de Castilla, el próximo 11 de noviembre en el IES Don Bosco en Villamuriel de Cerrato, el 18 de noviembre en el IES Jorge Manrique (2 jornadas) y el 2 de diciembre en el IES Trinidad Arroyo (2 jornadas) en Palencia.

TUTORIAS INDIVIDUALES ON-LINE. Durante marzo y abril de 2026, el programa Sembrando Futuro ofrecerá sesiones individuales de orientación vocacional y profesional por videollamada para todo el alumnado inscrito. El objetivo es acompañar de forma personalizada a cada estudiante, ayudándole a resolver dudas, explorar intereses y definir un camino formativo y profesional coherente con su perfil y contexto.

Se trabajarán temas como qué estudiar, dónde hacerlo y las salidas profesionales posibles, utilizando la herramienta NeoIkigai para analizar fortalezas, intereses y valores.

Cuando el estudiante no tenga una dirección clara, se ofrecerá un acompañamiento más profundo de reflexión y autoconocimiento mediante coaching.

Estas sesiones serán un espacio de escucha y descubrimiento, favoreciendo la conexión con los talentos personales y la visualización de nuevas oportunidades. Además, se espera que el vínculo con la asesora motive a muchos jóvenes a mantener el contacto y compartir sus progresos.

Neokigai y Neokigai Pro son herramientas digitales de orientación creadas por la Fundación EFCL junto a orientadores de Castilla y León, con el fin de adaptar la orientación académica y profesional a las necesidades reales del mercado laboral.

Basadas en la metodología japonesa IKIGAI, ayudan al alumnado a descubrir su propósito, uniendo lo que aman, en lo que son buenos, lo que el mundo necesita y por lo que pueden ser remunerados.

NEOIKIGAI se centra en la orientación educativa, ofreciendo un diagnóstico personal y competencial a partir de cuestionarios sobre estudios actuales, causas sociales, intereses, profesiones de interés y competencias (autodesarrollo, trabajo en equipo, inteligencia emocional y comunicación). El informe final sugiere itinerarios académicos y planes de acción coherentes con el propósito del estudiante.

NEOIKIGAI PRO amplía esta información hacia la orientación profesional, incorporando valores personales, análisis del mercado laboral, sectores afines y oportunidades reales de empleo (empresas, puestos, salarios y contrataciones estimadas). Ambas herramientas están avaladas científicamente, elaboradas por expertos en psicología, sociología, pedagogía y educación, y cumplen la normativa de protección de datos.

JORNADA ONLINE PARA FAMILIAS Y APOYO POSTERIOR. Previsiblemente, el 10 de marzo de 2026, el programa Sembrando Futuro celebrará una Jornada Online para familias del alumnado participante. Su objetivo es apoyar a madres y padres en el proceso de decisión educativa y profesional de sus hijos e hijas.

Durante la jornada, las familias podrán resolver dudas, conocer opciones formativas y aprender herramientas prácticas para orientar con confianza y empatía. Se tratarán temas como las opciones postobligatorias, la empleabilidad de la FP, las competencias personales y el papel familiar en la orientación vocacional.

El formato online facilitará la participación y promoverá un entorno interactivo y participativo, con intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Además, se ofrecerá un acompañamiento posterior a las familias mediante un servicio de asesoramiento continuo, reforzando el compromiso de Sembrando Futuro con una orientación integral, que involucra tanto a jóvenes como a sus familias.

VISITA A EMPRESAS. Durante el tercer trimestre del año 2026, el programa Sembrando Futuro organizará visitas a empresas de la comarca de El Cerrato y la provincia de Palencia, en colaboración con los centros educativos.

El objetivo es acercar la escuela al mundo laboral, permitiendo al alumnado de 4.º de ESO conocer de primera mano distintos sectores, profesiones y formas de trabajo, así como las competencias más valoradas por las empresas. Las visitas se adaptarán a los intereses del alumnado, reforzando la conexión entre formación y empleo local, y fomentando el arraigo, la motivación y la visión de futuro.

Con esta actividad, Sembrando Futuro culminará el curso con una experiencia completa de orientación que integra autoconocimiento, acompañamiento, implicación familiar y contacto directo con el entorno empresarial, promoviendo un futuro consciente y sostenible.

BENEFICIOS PARA LOS ESTUDIANTES Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA. ‘Sembrando futuro 2025-2026’ no solo beneficiará a los estudiantes, sino también a los centros educativos y a las familias, proporcionando herramientas y recursos para apoyar la orientación de los jóvenes, prevenir el abandono escolar y fomentar el emprendimiento. Asimismo, la iniciativa pretende contribuir a la lucha contra la despoblación rural en la provincia, uno de los grandes retos que enfrenta Palencia.

OBJETIVOS DEL PROYECTO. El propósito fundamental de SEMBRANDO FUTURO es la mejora en la orientación vocacional y profesional de los jóvenes favoreciendo, de este modo, la empleabilidad de los mismos y generando mayor competitividad en las empresas afectas a cada territorio, lo cual repercutirá directamente en el arraigo, en el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible; Colaborar en el Desarrollo Económico de Palencia y de sus jóvenes con el fin de ayudarles a la toma de decisiones desde el autoconocimiento personal, el conocimiento del mercado laboral y su integración futura en el tejido productivo, luchar contra la despoblación rural y fomentar el arraigo a la tierra, de tal forma que los/las jóvenes elijan opciones formativas que se desarrollen en nuestra provincia, sensibilizar la realidad de Palencia para trasladar el conocimiento y difusión de las empresas, el tejido productivo y las profesiones de futuro en nuestra provincia, establecer y fomentar las relaciones con Instituciones, empresas y profesionales de RRHH de nuestros jóvenes que favorezcan su orientación vocacional y profesional.