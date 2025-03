La Diputación de Palencia da cuenta al Consejo Provincial del Diálogo Social del Plan +10 y del PAI Territorio Personas

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha presidido la reunión del Consejo Provincial del Diálogo Social que, como cada año desde que se pusiera en marcha en 2016, se reúne para conocer las principales líneas del Presupuesto de la institución de 2025 así como las iniciativas que se están poniendo en marcha, como el Plan +10 y el PAI Territorio Personas, que tienen que ver con el fomento del empleo, la actividad económica y el incremento del parque de viviendas en la provincia.

La presidenta de la institución, Ángeles Armisén, junto a la diputada de Hacienda, Mª José de la Fuente, el diputado de Desarrollo Socioeconómico, Francisco Pérez, y el diputado de Servicios Sociales, Juan Antonio Obispo, han repasado con los representantes de los empresarios y los trabajadores el conjunto de medidas e inversiones que tienen que ver con las principales áreas inversoras, en especial las que afectan al tejido industrial en la provincia de Palencia y a los servicios sociales, la atención a las personas en el medio rural y el impulso a la vivienda.

A la reunión han acudido, en su condición de vocales, José Ignacio Carrasco, presidente de la CEOE Palencia-Empresarios de Palencia, junto con la secretaria general de la entidad, Elisa Cavia-; Gorka López, secretario provincial de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Palencia y Sara Molledo, la secretaria de organización y formación de la Federación de Servicios Públicos de UGT; y Elena Villamediana, secretaria general de Comisiones Obreras (CCOO) de Palencia, y Juan Carlos González, secretario de organización de CCOO. Además, ha estado presente también la responsable del del Servicio de Promoción Económica y Empleo, María Teresa González.

PRESUPUESTO 2025: MÁS APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS, LOS VECINOS Y LOS EMPRESRIOS. El presupuesto alcanza la cifra de 102.550.770 euros y vuelve a ser el más alto de la historia, con un incremento respecto al ejercicio pasado de casi 400.000 euros, un 0,39%, tras la fuerte subida registrada en el año pasado de más de 13,7 millones de euros (un 15,44% por ciento más). Vuelve a ser un reflejo de la apuesta de la Institución por el apoyo a los ayuntamientos, las personas y por impulsar el desarrollo económico de la provincia.

El compromiso con las personas queda de manifiesto con la consignación dedicada a los Servicios Sociales, que suma 27,3 millones de euros, de los que 16,8 (un 6,33 por ciento más que en 2023) se dedican a Acción Social. El contrato de ayuda a domicilio se incrementa en casi un millón de euros para rozar los 8 millones con el objetivo de garantizar que no haya lista de espera y ampliar las horas de prestaciones para atender todas las necesidades de los usuarios que viven en el medio rural. Además, se crea una convocatoria de ayuda al comercio itinerante de 200.000 euros para garantizar el suministro de alimentos en cualquier punto de la provincia.

En cuanto a la apuesta por el desarrollo del tejido empresarial, se refleja en que se duplica la partida destinada al convenio Fundación Universidad Valladolid para el programa de prácticas en empresas pasando de 60.000 euros para 10 prácticas a 120.000 euros para 20 prácticas; y se destinan casi 2 millones de euros para la creación de al menos 250 puestos de trabajo en el medio rural a través de varios programas. Además, el documento refleja 1,4 millones de euros para ayudas al tejido empresarial.

Este presupuesto expresa la voluntad de la Diputación de seguir colaborando con los ayuntamientos en la prestación de servicios y la puesta en marcha de proyectos que quedan fuera de su alcance de gestión o económico. Libera así a los municipios de cargas económicas para que las puedan utilizar en otras actuaciones, que de otra manera, no podrían asumir. De esta manera, la Institución sufraga íntegramente el coste de mantenimiento de los once Centros de Acción Social (CEAS) que supone un desembolso de 1,9 millones. También asume íntegramente el gasto de la inversión y mantenimiento operativo de los once parques comarcales de bomberos que ronda el millón de euros y que lo viene haciendo desde 2020 así como el coste total de la administración electrónica, la ciberseguridad y otros gastos informáticos que alcanzan los 550.000 euros.

Este presupuesto refleja el riguroso una gestión económica sostenible y centrada en la prudencia del gasto y la obtención de ingresos a través de fondos europeos y la disminución de la deuda. De esta manera, se ha conseguido incrementar los ingresos desde 2016 en casi un 40%, al pasar de poco más de 65 millones de euros hace ocho años a superar los 102 millones para 2025, al mismo tiempo que se ha disminuido la deuda para ese mismo periodo 74% (descenso del 35,49% en 2016 al 9,18%).

El “PLAN + 10 DE INVERSIONES EXTRAORDINARIAS. La presidenta de la Diputación ha informado que a tan solo unas semanas de la entrada en vigor del presupuesto, la Institución ponía en marcha el Plan +10 dotado con 10,2 millones de euros procedentes de la liquidación del presupuesto aprobada en el pleno del pasado mes de febrero y que van a revertir en los vecinos de la provincia, su calidad de vida y la lucha contra el reto demográfico. Destinadas a mejorar las infraestructuras para una mayor calidad de los servicios, el impulso a la dotación de vivienda para atraer y fijar población, y apoyará a los empresarios y autónomos como agentes claves en la creación de empleo.

En el apartado de empresas y autónomos, se les ha informado del incremento en 800.000 euros de las partidas. Se pasa de 1,8 millones a 2,6 millones de euros. El incremento asciende a 44,4 %. Las líneas de ayuda al tejido empresarial se incrementan en 500.000 euros. La previsión era de 1,4 millones por lo que se llega a 1,9 millones de euros; los polígonos, se incrementa en 300.000 para alcanzar 700.000 euros y algo más de 840.000 euros se destinan a partidas para la conservación de los edificios de la Institución y adquisición de mobiliario urbano. Todas estas convocatorias ya han sido publicadas y el plazo para la presentación de solicitudes está abierto.

PAI “TERRITORIO PERSONAS”. También se les ha informado de este proyecto, aprobado en Pleno y ha sido presentado a una convocatoria de fondos europeos FEDER. Con un presupuesto de 10 millones de euros, tiene como objetivo impulsar la construcción vivienda y la dotación de servicios esenciales en el área de Aguilar, Herrera, Barruelo y Alar del Rey con el fin de aprovechar todas las oportunidades de financiación exterior para abordar un proyecto de desarrollo de la provincia con una gestión económica eficaz y sostenible. El proyecto concurre en la convocatoria ‘Asignación de senda financiera FEDER a planes integrados de entidades locales en el marco del desarrollo urbano sostenible’ con cargo al Fondo Europeo Regional en el periodo 2021-2027 del Ministerio de Hacienda. Se centra en el área funcional de Aguilar de Campoo, como cabecera, Herrera de Pisuerga, Barruelo de Santullán y Alar del Rey, como una zona con un importante crecimiento productivo y empresarial en los últimos años que presenta dificultades en el acceso a la vivienda, con el objetivo de consolidar y potenciar una de las zonas de la provincia con mayor capacidad transformadora a nivel económico y fijar y atraer población ofreciendo facilidades para quedarse a vivir y trabajar. Recordaba que el PAI consta de 5 proyectos: en Aguilar por 5,5 millones, en Barruelo 1,6 millones, en Alar del Rey con un presupuesto de 960.000 euros y en Herrera de Pisuerga, dos acciones que suman 1.4 millones

EL CONSEJO PROVINCIAL. La Diputación palentina es pionera en la creación de este Consejo como órgano de encuentro y participación entre las organizaciones socioeconómicas más representativas de la provincia y la administración. Se trata de un órgano fundamental para el diálogo como un factor de cohesión social y progreso económico en la provincia.