La Diputación de Palencia convoca el programa de Juegos Escolares 2025/26 con la participación de más de 5.000 alumnos

El Diputado de Deportes Eduardo Tejido ha presenta-do esta mañana en rueda de prensa el programa para el curso escolar en la provincia

2025/26. Con el objetivo de superar los 5.200 participantes del curso anterior, el Servicio de Deportes de Diputación vuelve a convocar los Juegos Escolares, con programas muy demandados y afianzados, que llegarán, un año más, a todos los centros escolares de toda la provincia.

De conformidad con la Orden que dicta la Dirección General de Deportes convocando una nueva edición del Deporte en Edad Escolar, la Diputación -que tiene delegadas las funciones de organización de dichos Juegos en la provincia- presenta una oferta que se divide en dos grandes grupos:

Por un lado, el Programa de Competición, que incluye las modalidades de ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, campo a través, fútbol sala, orientación, salvamento y socorrismo, tenis de mesa y voleibol.

Dentro de este apartado, y en respuesta a la demanda de los centros escolares, la Institución Provincial hace hincapié en atletismo y baloncesto, con la consolidación de una liga provincial de baloncesto en la que participan cerca de 1.300 jóvenes. Con estas competiciones, miles de escolares practican deporte durante casi todo el curso escolar con partidos de forma semanal y jornadas puntuales que reúnen a escolares de toda la provincia. A ello, se suman diversas jornadas en el resto de modalidades deportivas.

Este curso, como viene siendo habitual, se vuelve a dar especial relevancia al Programa de Actividades No Competitivas, que se desarrolla con el siguiente calendario:

Se acaba de convocar el XVIII Certamen de Narración Deportiva con más participación en Castilla y León, que en su última edición superó la barrera de los 3.000 trabajos. En apenas dos semanas, se celebrará en Astudillo el tradicional Campus Multi-deporte, en el que decenas de jóvenes disfrutarán de un fin de semana de actividad física y convivencia.

En marzo se llevará a cabo la ya consolidada Semana Blanca Escolar, que trasladará a 200 estudiantes a la localidad de Jaca, para que puedan practicar el deporte del esquí, durante cinco días, en la estación de Astún. En abril se celebrará el “Mes de la actividad física”, con jornadas de promoción deportiva que acercarán a cientos de escolares de toda la provincia diferentes formas de practicar actividad física, desde modalidades deportivas tradicionales, hasta otras novedosas, así como juegos cooperativos, actividades de baile etc.…

En mayo, aprovechando la llegada de la primavera, se han programado Actividades Multiaventura, que se clausurarán en un fin de semana de mayo con la participación de un gran número de chicos en un campus multiaventura en el norte de nuestra provincia. Además de todo este programa, durante todo el curso se impartirán sesiones de promoción deportiva con la colaboración de clubes deportivos de la provincia, charlas sobre la importancia de los valores en el deporte y talleres de alimentación saludable.

Este año, la principal novedad será la convocatoria de jornadas que hagan llegar a los escolares la importancia del deporte como superación de dificultades y como vía de integración y de respeto.

Con la convocatoria de este programa, en el que se hace un importante esfuerzo organizativo y económico, se pretende – por encima de todo- que los escolares de la provincia puedan disfrutar del deporte y de los valores que transmite, al mismo tiempo que practican todo tipo de actividad física, primando en todo caso el respeto a las normas, al adversario, al compañero y a uno mismo.