La Diputación de Palencia contará con 54 bomberos, 3 técnicos y 3 parques tipo 2 operativos en 2027

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto al diputado del servicio de Extinción, Jesús Tapia, ha recibido oficial-mente a los bomberos que se incorporan a la plantilla en agosto de 2025, que de esta manera alcanza un total 13 bomberos (cuatro de ellos incorporados en 2022), un jefe de Servicio y un suboficial.

Con estas incorporaciones, la Diputación avanza firmemente en su compromiso de pro-fesionalización y refuerzo de los parques de bomberos en la provincia, con la vista puesta en alcanzar una plantilla de 54 bomberos profesionales y tres técnicos para el año 2027.

Los efectivos se distribuirán en los parques de Aguilar, Saldaña y Venta de Baños, este último pendiente de construcción. Aguilar contará con cinco bomberos, Saldaña con cua-tro, y otros cuatro estarán asignados al futuro parque de Venta de Baños. Mientras se completa la infraestructura de este último, los bomberos asignados operan desde el Par-que de Maquinaria de la Diputación. Se prevé que los parques de Aguilar y Saldaña estén completamente equipados y amueblados para el próximo 15 de octubre, momento en el cual los bomberos se incorporarán a sus nuevas dependencias.

Además, la Institución provincial avanzará en su planificación para consolidar el servicio de Extinción de Incendios mediante la convocatoria de 22 nuevas plazas de bomberos.

Igualmente, ha anunciado la presidenta de la Institución, está prevista la creación de otras 9 plazas de cabo y otras tantas de bomberos. Además, se espera la convocatoria para un técnico de Protección Civil, que de esta manera completaría la estructura operativa y técnica del servicio.

Para 2027, se prevé que estén completamente cubiertas las plazas de jefe de Servicios, suboficial y técnico de Protección Civil, que la plantilla operativa alcance las 54 plazas previstas y que están operativos los tres parques de bomberos.

La presidenta ha subrayado que la creación de estos tres parques de bomberos, todos ellos del tipo 2, y la dotación del personal son reflejo del compromiso firme de la Diputación por la seguridad y protección de todos los municipios de la provincia, garantizando un servicio adecuado, coordinado y profesional.